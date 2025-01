Mercado da bola: Santos tem início de ano tímido com frustrações na janela

O Santos inicia nesta sexta-feira, 3, sua preparação para a temporada 2025. De volta à Série A do Campeonato Brasileiro, o Peixe ainda tem atuação tímida no mercado da bola no início deste ano.

Tão logo garantiu o acesso à primeira divisão do futebol nacional, o Santos rapidamente tentou três negociações de alto impacto.

A primeira delas foi Neymar. O Peixe tentou acertar o retorno do eterno Menino da Vila já para janeiro, mas a situação só deve ter um desfecho no meio do ano.

Neymar tem contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, até junho de 2025. O Santos esperava que o clube saudita negociasse uma rescisão de contrato amigável com o jogador, o que deixaria Neymar livre para assinar com qualquer clube. Mas isso não aconteceu.

O Santos aposta na relação estreita com Neymar pai para encaminhar o retorno do craque ao clube paulista. Neymar pai tem desempenhado um papel estratégico na mediação de parcerias, patrocinadores e planos de investimento, que, juntos, podem viabilizar a volta do jogador à Vila.

O grande entrave para a volta de Neymar é o salário do jogador. O atacante recebe US$ 80 milhões (R$ 496,6 milhões na cotação atual) por ano, o que equivale à cerca de R$ 41,3 milhões por mês.

Por ora, enquanto Neymar não resolve sua situação com o clube saudita, o Santos trabalha com a hipótese de ter Neymar em junho.

Sem Neymar, o Alvinegro Praiano tentou recontratar outra cria das categorias de base do clube. Aproveitando a ótima relação com Gabigol e sua família, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira acenou com salário de R$ 2,5 milhões para o atacante.

O Peixe também tentou contratar Dudu logo que o então camisa 7 do Palmeiras acenou que não ficaria no Alviverde e fez uma proposta de quatro anos de contrato, com salário na faixa de R$ 2 milhões e luvas de R$ 24 milhões, diluídas ao longo das quatro temporadas.

Só que a demora em garantir o acesso à Série A atrapalhou o clube, uma vez que o Santos não tinha certeza sobre como seria seu orçamento para 2025. Assim, quando o Peixe partiu para tentar contratar os dois jogadores, eles já estavam acertados com o Cruzeiro.

A mais nova frustração santista foi com Giuliano Galoppo. O meia argentino do São Paulo é um dos alvos do Santos, que pretende ter o jogador por empréstimo de uma temporada. porém o Peixe viu o River Plate, da Argentina, atravessar a negociação e fechar com Galoppo.

Assim, o Santos volta aos treinos tendo o zagueiro Luisão, do Novorizontino, como único reforço garantido.