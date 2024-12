Santos acelera escolha de técnico e projeto de estádio

Com o fim de 2024 se aproximando, o Santos precisa planejar a temporada do próximo ano. Depois da demissão de Fábio Carille um dia após o time comemorar o título da Série B, a prioridade é a escolha do novo técnico.

Luís Castro é o principal nome em pauta. O Santos está confiante para chegar a um acordo com o treinador, mas o português só deve definir seu futuro daqui a algumas semanas.

Se não der certo com Castro, o Santos deverá esperar o fim do Campeonato Brasileiro para avaliar as opções e partir para novos nomes. Renato Gaúcho, que não deve ter seu contrato renovado no Grêmio, é um dos alvos caso a negociação com Luís Castro não dê certo.

A escolha do novo técnico é essencial para que o planejamento de 2025 seja iniciado. O Campeonato Paulista começa em 15 de janeiro, e, antes disso, o elenco disputará um torneio amistoso nos Estados Unidos.

Luís Castro é o treinador que o Santos deseja para 2025 (Foto: Divulgação / Al-Nassr)

No entanto, o clube também enfrenta incertezas sobre a permanência de vários jogadores, como Willian Bigode, Giuliano, Serginho, Gil, Alison, Otero e Laquintana, cujos contratos estão próximos do vencimento. A diretoria avalia as situações para equilibrar o elenco e as finanças.

Outro tema em destaque é o novo estádio santista, em parceria com a WTorre. Apesar do avanço nas negociações, o contrato ainda não foi assinado. Depois da assinatura, o Santos só iniciará as obras na Vila Belmiro depois que o Pacaembu estiver liberado. É na arena da capital paulista que o Alvinegro Praiano vai mandar seus jogos enquanto a Vila estiver em reforma.

Como a construção ainda não tem data definida para começar, é provável que o clube continue jogando na Vila Belmiro durante o Paulistão de 2025.

O Santos entra em 2025 com a missão de consolidar sua recuperação e alcançar estabilidade esportiva e administrativa. A busca por um técnico, a definição do elenco e os avanços no projeto do novo estádio são prioridades para o clube, que busca alinhar tradição e modernidade para um futuro mais competitivo.