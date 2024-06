Copiar Link

Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 06/06/2024 - 17:05 • São Paulo (SP)

O Santos vê dois Meninos da Vila envolvidos em grandes negociações: Rwan Cruz e Kaio Jorge. O primeiro tem proposta do West Ham, da Inglaterra, enquanto o segundo está acertado com o Cruzeiro. No entanto, o Peixe não vai faturar valores significativos com ambos os casos.

O Santos não manteve porcentagens dos direitos econômicos de Rwan e Kaio Jorge. O Alvinegro deve ficar com o mecanismo de solidariedade da Fifa, que determina o repasse de 5% do valor total da transferência ao clube formador. Contudo, essa porcentagem ainda é dividida entre outras equipes que participaram da formação do atleta.

Rwan, revelado pelo Santos, pode ir para o West Ham (Foto: Divulgação/Ludogorets)

No caso de Rwan, o Santos realizou troca em definitivo com o Ludogorets, da Bulgária, pelo meio-campista Nonato. A transação aconteceu em janeiro deste ano.

Agora, o West Ham oferece em torno de 9 milhões de euros (R$ 50 milhões) para comprar o jogador. Antes, o atacante foi emprestado ao Vasco e não se firmou.

Kaio Jorge deixou o Peixe rumo à Juventus em julho de 2021. Seu contrato estava prestes a terminar e não havia acordo pela renovação. Então, o Santos aceitou a proposta de 3 milhões de euros dos italianos.

Agora reforço do Cruzeiro, Kaio Jorge ainda pode render um pouco mais de dinheiro ao Santos. Isso porque, na saída do jogador, o Peixe ficou com direito à "mais-valia", que significa arrecadar 5% do que a Juventus lucrar sobre os 3 milhões de euros pagos em 2021.

Como a Raposa está fechando a negociação em 4,5 milhões de euros fixos, o lucro é de 1,5 milhão. 5% deste valor resulta em 75 mil euros (cerca de R$ 430 mil).

Kaio Jorge, quando ainda jogava no Peixe (Foto: CARLA CARNIEL / POOL / AFP)