Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/06/2024 - 18:21 • São Paulo (SP)

O Cruzeiro informou que chegou a um acordo pela contratação de Kaio Jorge, centroavante que estava na Juventus, da Itália. De acordo com comunicado do clube, as partes chegaram a um acordo verbal para a transferência em definitivo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O atacante de 22 anos é esperado em Belo Horizonte ainda nesta semana. Caso todas as condições negociais sejam mantidas e o atleta seja aprovado nos exames médicos, Kaio Jorge vestirá a camisa do Cruzeiro pelas próximas cinco temporadas.

Kaio Jorge, reforço do Cruzeiro, pertencia à Juventus (Foto: Divulgação/ Site Oficial da Juventus)

O negócio gira em torno de 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 37 milhões), entre valores fixos e bônus. As cifras fixas estão na casa dos 4,5 milhões de euros (R$ 25,7 milhões), além dos 2 milhões de euros (R$ 11,3 milhões) previstos por metas.

Se for considerado o valor bruto da negociação (6,5 milhões de euros), Kaio Jorge é uma das maiores contratações da história do Cruzeiro. Depois do goleiro Cássio, ele é o segundo reforço da Raposa depois da compra da SAF por Pedro Lourenço.

Kaio Jorge foi revelado no Santos e surgiu como um jovem de grande potencial. O atacante se transferiu para a Juventus, da Itália, onde encontro dificuldades e teve grave lesão. Seu último clube foi o Frosinone, por empréstimo.