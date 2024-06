West Ham busca contratação de ex-Santos

(Foto: Divulgação / Santos)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/06/2024 - 10:41 • Londres (ING)

O West Ham demonstrou interesse e deve tentar a contratação de Rwan Cruz, revelado no Santos e com passagem pelo Vasco. O time da Premier League ofereceu €9 milhões de euros pelo atacante e aguarda uma resposta no futuro.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O brasileiro se destacou inicialmente nas categorias de base do Peixe, marcando cinco gols em 37 jogos no elenco profissional, e logo depois se mudou para o Gigante da Colina. Na atual temporada pelo Ludogorets, da Bulgária, o jogador alcançou sua temporada mais artilheira: marcando 17 gols e dando sete passes para gol.

➡️ Vini Jr na briga: quando será a eleição da Bola de Ouro?

O centroavante estava emprestado ao time búlgaro desde junho do ano passado e, após uma troca definitiva, assinou um contrato válido até junho de 2027. Como clube que teve participação na formação do atleta, o Santos vai faturar alguma porcentagem pequena com a negociação para os Hammers.

O desempenho de Rwan Cruz foi fundamental para as conquistas do Campeonato Búlgaro e da Supercopa da Bulgária, sendo o protagonista que garantiu a classificação para a próxima Champions League. Por conta disso, o jogador de 23 anos entrou na mira do West Ham com uma oferta que poderia chegar aos R$ 51 milhões.

(Foto: Divulgação / Ludogorets)