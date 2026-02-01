Rony avalia estreia pelo Santos em duelo contra o São Paulo: 'Não foi da forma que eu queria'
Jogador ainda não foi apresentado oficialmente pelo clube
A derrota do Santos por 2 a 0 para o São Paulo também ficou marcada pela estreia do atacante Rony com a camisa alvinegra.
O jogador entrou em campo aos 39 minutos do primeiro tempo, no lugar de Miguelito, poucos minutos após a expulsão de Gabriel Menino no clássico.
Após o confronto, Rony conversou com jornalistas na zona mista e admitiu que a estreia ficou abaixo do que imaginava.
— Não foi a estreia da forma que eu queria. Eu queria a vitória. Jogadores que estreiam sempre esperam vencer, mas infelizmente não aconteceu. É seguir trabalhando para corrigir os erros. Acredito que precisamos dar uma resposta e vencer. O torcedor precisa entender que estamos lutando para dar essa resposta o mais rápido possível dentro de campo. O mais importante neste momento é contar com o apoio da torcida - afirmou.
O atacante também comentou a derrota no clássico diante do Tricolor. Nesta temporada, o Alvinegro Praiano ainda não venceu nenhum confronto direto contra rivais: além do revés para o São Paulo, perdeu para o Palmeiras e empatou com o Corinthians.
— A gente já teve uma conversa no vestiário sobre o que aconteceu hoje, e isso não pode mais se repetir. Acredito que clássico não se joga, se ganha. Quando se trata de clássico, a derrota dói. Quem vence é privilegiado. Todos estão chateados pelo resultado. Quem é competitivo e gosta desse tipo de jogo não quer perder. Nossa equipe não pode pensar de outra forma - completou.
Rony foi anunciado e regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na última sexta-feira (30), mas ainda não foi apresentado oficialmente pelo Santos. No primeiro contato com a imprensa, no Morumbis, o atacante também falou sobre a expectativa de vestir a camisa alvinegra. Ele assinou contrato válido por três temporadas.
— É um clube repleto de tradição, com jogadores que fizeram história, como o time do Rei Pelé. Temos o Neymar, o nosso craque, e isso é um privilégio enorme. Sei do tamanho da camisa e do peso da responsabilidade que carrego. Sou privilegiado por vestir essa camisa e vou fazer de tudo para honrá-la, ajudando a equipe a brigar em todas as competições. É um trabalho coletivo, e espero contribuir para as vitórias. Precisamos dar uma resposta o mais rápido possível - declarou.
Nascido em Magalhães Barata, no Pará, Ronielson da Silva Barbosa iniciou a carreira profissional no Remo, onde foi bicampeão estadual em 2014 e 2015, ainda aos 19 anos. Após passagem pelo Náutico, em 2016, teve experiência no futebol japonês, defendendo o Albirex Niigata, antes de retornar ao futebol brasileiro. No país, atuou por Athletico Paranaense, Palmeiras e Atlético Mineiro, seu último clube.
O novo atacante do Alvinegro Praiano é o sexto maior artilheiro brasileiro da história da Conmebol Libertadores, com 23 gols, além de ser o principal assistente do país na competição, com 21 passes para gol. Na Copa Sul-Americana, torneio que voltará a disputar com o Peixe em 2026, Rony chegou a duas finais e foi campeão em 2018. Em 2023, o jogador também foi convocado duas vezes para amistosos da Seleção Brasileira.
