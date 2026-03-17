Desfalque na zaga pode abrir espaço para estreia de Lucas Veríssimo no Santos

O técnico Juan Pablo Vojvoda já sabe que não poderá contar com o zagueiro Luan Peres na próxima partida do Santos pelo Campeonato Brasileiro.

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O jogador foi expulso no empate do Peixe por 1 a 1 diante do Corinthians, na Vila Belmiro, no último domingo (15), após receber dois cartões amarelos.

A ausência no setor abre margem para que Lucas Veríssimo faça a estreia com a camisa 4 do Alvinegro Praiano. O defensor foi anunciado no dia 3 de março e teve dificuldades para chegar ao Brasil, já que estava atuando no Catar. Por causa de conflitos bélicos envolvendo Irã, Estados Unidos, Israel e países do Oriente Médio, Veríssimo e sua família chegaram ao Brasil apenas na última quinta-feira (12), em razão da baixa oferta de voos.

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Como teve apenas um dia de treino com os companheiros de elenco, a comissão técnica chegou a relacionar o defensor para o clássico, mas optou por não colocá-lo em campo. Enquanto aguardava um sinal verde para a viagem ao Brasil, ele foi monitorado de perto pelo clube e, no desembarque, afirmou à imprensa que estava com ritmo de jogo.

O zagueiro foi o sexto reforço anunciado nesta temporada. Anteriormente, a diretoria já havia contratado Gabriel Barbosa, Gabriel Menino, Rony, Moisés e Christian Oliva. Veríssimo assinou contrato definitivo com o Santos por três temporadas. Ele pertencia ao Al-Duhail, do Catar, mas atuava pelo Al-Wakrah, também do país.

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Lucas Veríssimo durante treino do Santos no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Retorno, dúvidas e desfalques:

Apesar de não poder contar com Luan Peres, o Santos também tem como opções para o setor Zé Ivaldo, Adonis Frías e João Ananias, que foi convocado nesta semana para a Seleção Brasileira Sub-20.

Quem também retorna ao time é o técnico Juan Pablo Vojvoda, que estava suspenso após ter sido expulso no duelo contra o Mirassol.

Um desfalque certo é o lateral-esquerdo Vinícius Lira. Na última segunda-feira (16), o Peixe emitiu uma nota confirmando uma ruptura total do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo. Ele vai passar por cirurgia nos próximos dias. O jogador também havia sido convocado para um amistoso da Seleção Brasileira Sub-20.

O meia Gabriel Bontempo é dúvida após sentir uma contratura lombar. O jogador será reavaliado até a véspera da partida contra o Internacional, nesta quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

Os ingressos seguem à venda para a partida no site do Sócio Rei.