Mattos comenta sobre arbitragem no duelo do Santos contra o São Paulo: 'Não vamos aceitar'

O Santos entrará com uma reclamação formal junto à Federação Paulista de Futebol (FPF) em relação à arbitragem de João Vitor Gobi na derrota por 2 a 0 para o São Paulo, no último sábado (31), pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

A atuação do árbitro foi tema da entrevista concedida no gramado durante o intervalo da partida. Na ocasião, Zé Rafael alegou que Gobi teria xingado o lateral-esquerdo do Peixe, Vinícius Lira. O zagueiro Sabino, do São Paulo, também comentou o episódio e confirmou a informação.

O diretor executivo do Santos, Alexandre Mattos, chegou a invadir o gramado do Morumbis para conversar com a equipe de arbitragem. Após o apito final, na zona mista do estádio, o dirigente voltou a abordar o assunto e afirmou que o clube pedirá punição à FPF.

continua após a publicidade

— Vamos separar as coisas para não parecer desculpa. O São Paulo estava melhor e merecia estar ganhando o jogo. Fez valer o que já vinha acontecendo. O Santos não fazia uma boa partida. Primeiro, o árbitro escolheu o momento de dar o cartão e, quando ele escolhe, não tem critério. Houve três momentos de empurra-empurra entre jogadores, e ele escolheu apenas um para aplicar o cartão. Não vamos eximir ninguém. O Gabriel Menino fez a falta e merecia ter sido expulso. O mais lamentável, com falta de educação, foi o que ele fez. Foi falta de educação. Ele é a maior autoridade do estádio. Pode retirar a polícia, apagar a luz, pedir para torcedor ou dirigente se retirar e relatar tudo na súmula, mas não pode fazer o que fez: intimidar, xingando e mandando para aquele lugar. Principalmente comigo, de forma covarde com o Lira, que tem 18 anos. Falasse comigo ou com o Gabriel. Não vamos aceitar. Vamos bater forte nisso, porque, se algum jogador faz isso, toma cartão vermelho e é punido. Ele precisa ser punido. Os jogadores disseram que não é a primeira vez, tanto com atletas do Santos quanto do São Paulo. Ele tem que ser responsável. Está achando que é Deus — disse Alexandre Mattos.

➡️ Jogadores de São Paulo e Santos reclamam de árbitro em clássico: 'Não respeita'

Árbitro João Vitor Gobi comanda a partida entre o Santos e o São Paulo, pelo Paulistão. (Foto: Vilmar Bannach/Ekobanpress)

O trabalho de Vojvoda:

Alexandre Mattos também foi questionado sobre o trabalho do técnico Juan Pablo Vojvoda. O dirigente reforçou total apoio e confiança no comandante santista, apesar de o Peixe ter conquistado apenas uma vitória em sete partidas nesta temporada.

continua após a publicidade

— Confiamos no elenco e no Vojvoda. É claro que precisamos melhorar, isso foi dito por mim a eles. Vencemos apenas uma partida, em casa, e nos minutos finais. Vamos reverter essa situação. O Vojvoda é um dos melhores treinadores do futebol brasileiro - afirmou.

O Santos volta a entrar em campo na próxima quarta-feira (4), novamente contra o São Paulo, desta vez pelo Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para as 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.