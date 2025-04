Após boa atuação, Rollheiser mira sequência e crescimento no Santos

Mesmo com a derrota por 2 a 1 para o São Paulo, no último domingo (20), no Morumbi, o meia-atacante Benjamín Rollheiser foi um dos destaques positivos do Santos. Em sua primeira partida atuando durante os 90 minutos, o argentino se destacou pela intensidade, criou boas oportunidades e quase liderou a reação santista na etapa final.

Contratado em fevereiro, Rollheiser comemorou sua melhor exibição com a camisa do Peixe até aqui. Já adaptado ao elenco, ele demonstra confiança em seu crescimento ao longo da temporada.

— Creio que foi minha melhor partida vestindo a camisa do Santos. Também foi a primeira vez que joguei os 90 minutos desde que cheguei, e isso é importante para recuperar o ritmo. Fui muito bem recebido pelo grupo, me adaptei rápido, até porque tenho ótimos companheiros. A presença de outros argentinos no elenco, como Barreal, Escobar e Godoy, também ajudou bastante. Agora é seguir trabalhando forte para crescer e ajudar a equipe — afirmou o camisa 32.

De olho na continuidade após o bom desempenho, Rollheiser já projeta o próximo compromisso do Santos. O time recebe o Red Bull Bragantino no domingo (27), às 20h30, na Vila Belmiro, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com quatro pontos em cinco jogos, o Santos precisa vencer. Ciente da dificuldade do duelo, o argentino aposta em uma semana produtiva de treinos para buscar a recuperação.

— Sabemos que será um jogo complicado. O Red Bull Bragantino vem de três vitórias seguidas e vive um bom momento. Mas precisamos pensar primeiro em nós. Temos que trabalhar bem nesta semana, corrigir os erros e fazer uma apresentação melhor. Acredito que estaremos à altura do desafio — concluiu.

