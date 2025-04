Ainda sem Neymar, Santos convive com desfalques para enfrentar o Red Bull Bragantino

Com três derrotas nas cinco primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, o Santos chega pressionado para a próxima partida, contra o Red Bull Bragantino, no domingo (27), às 20h30, na Vila Belmiro. O Peixe ocupa a 18ª colocação, com apenas quatro pontos, está na zona de rebaixamento e precisa vencer para aliviar a pressão.

Enquanto busca uma reação na tabela, a equipe lida com uma série de desfalques confirmados e uma dúvida no setor ofensivo.

Entre os ausentes, o atacante argentino Barreal é uma das baixas certas. Ele sentiu um desconforto na coxa esquerda durante o clássico e foi substituído. Exames apontaram uma pequena lesão no músculo adutor, e o jogador já iniciou tratamento com os fisioterapeutas.

Neymar e Soteldo seguem em recuperação de problemas musculares na mesma região, enquanto o volante Souza ainda trata uma lesão no tornozelo direito. Em contrapartida, o meia Gabriel Bontempo, que havia deixado o último jogo com dores nas costas, voltou a treinar normalmente e deve ser relacionado.

A principal indefinição está no ataque. Com Barreal, Neymar e Soteldo fora, a vaga na ponta direita ainda não tem dono. Thaciano foi testado na posição, mas Gabriel Verón também aparece como alternativa para começar jogando.

Ainda sem contratar um novo técnico após a demissão de Pedro Caixinha, o Santos deixa o comando da equipe com César Samapio. Enquanto avalia os próximos passos para a temporada, o Santos vê Sampaio ganhar respaldo interno. O auxiliar técnico esteve no comando do time na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG e na derrota por 2 a 1 para o São Paulo, no MorumBis.

A possibilidade de efetivar Sampaio como técnico permanente passou a ser discutida no clube. Mesmo com pouca experiência na função, o ex-volante é bem quisto pelos jogadores, tem boa relação com o elenco e vem deixando uma impressão positiva neste período no comando técnico.