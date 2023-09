O Santos FC conquistou pela primeira vez o título do Campeonato Brasileiro no ano de 1961. Por ter sido campeão do Campeonato Paulista de 1960, o time santista qualificou-se diretamente para as semifinais do nacional do ano seguinte. Os campeões do Estado de São Paulo e do Rio de Janeiro participavam da competição a partir da semifinal. Na época, apenas os campeões regionais tinham o direito de disputar o Brasileiro. Nas semifinais, o Alvinegro eliminou o campeão do Rio de Janeiro, o América, e na grande final, foi campeão em cima do Bahia, Campeão Baiano.