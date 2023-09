"Primeiramente quero agradecer vocês pela oportunidade, o prazer é meu! A cara, é como eu falo para todo mundo, as pessoas que são próximas de mim, o carinho que eu tive pelo clube não tem explicação, a gratidão que me fez chegar na Europa, primeiramente a Deus né, que abriu as portas para eu ter chegado lá e depois o Santos, pois foi através do clube que eu consegui alcançar o futebol europeu. E eu continuava acompanhando o Santos, foi um clube que eu criei muito carinho, com as pessoas dentro do clube, com os torcedores também!

Não foram nem seis meses que eu fiquei, foram quatro meses, foi pouco, eu acho que a gente ainda tinha uma linda história pela frente, para continuar sendo escrita, então é… Hoje eu estou aqui, estou muito feliz de estar de volta a MINHA CASA né, considero aqui a minha casa e estou muito feliz." - disse Jean Lucas em entrevista ao "Diário do Peixe".