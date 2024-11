Fotos: Raul Baretta/ Santos FC







Escrito por Lance! • Publicada em 02/11/2024 - 19:24 • São Paulo (SP)

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, se envolveu em uma discussão com torcedores do Peixe, perto do camarote da presidência, após a vitória do time sobre o Vila Nova, por 3 a 0, na tarde deste sábado (2), na Vila Belmiro.

Segundo informação divulgada pelo site 'Ge', o mandatário teria recebido cobrança dos torcedores que estavam perto do local e acabou se desentendendo com os presentes. Em imagens feitas por torcedores, é possível ver Marcelo Teixeira sendo afastado por seguranças.

Santos perto do acesso

Agora é contagem regressiva. O líder Santos venceu o Vila Nova por 3 a 0, gols de João Basso, Guilherme e Otero, e pode garantir o acesso à elite do Brasileirão neste domingo. Com o triunfo diante dos 14 mil torcedores presentes na Vila Belmiro, o Peixe chegou aos 65 pontos. Para o retorno se concretizar de forma antecipada ainda nesta rodada, o Ceará não pode vencer o Avaí.

