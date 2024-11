O que o Santos precisa para voltar à Série A do Brasileirão nessa rodada

Fábio Carille em ação pelo Santos (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)







Escrito por Vitor Coelho Palhares e Ulisses Lopresti • Publicada em 02/11/2024 - 05:15 • Santos (SP)

O Santos enfrenta o Vila Nova neste sábado (2), na Vila Viva Sorte, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com uma vantagem de oito pontos sobre o quinto colocado, o Peixe pode assegurar seu retorno à elite do futebol brasileiro com três rodadas de antecedência.

Para isso, a equipe comandada por Fábio Carille precisa vencer o rival e torcer por um tropeço do Ceará, que joga contra o Avaí no domingo, na Arena Castelão.

A comissão técnica deve contar com dois reforços para o duelo decisivo. Recuperados de lesão, Luan Peres e Miguelito participaram das atividades com o restante do elenco no CT Rei Pelé e devem estar à disposição para enfrentar o Vila Nova.

Jair, no entanto, será desfalque. O zagueiro trata uma inflamação do músculo do quadril esquerdo e segue em tratamento no departamento médico. Com isso, Gil deve ter a companhia de João Basso no miolo de zaga.

Vitória contra o Vila Nova pode garantir o Santos na Série A do Brasileirão (Foto : Isabela Azine/AGIF)

Com isso, a provável escalação do Santos para o duelo tem: Gabriel Brazão; Hayner, João Basso, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca, Giuliano e Serginho; Guilherme e Wendel Silva.

Alçapão

Na busca pelo acesso já neste fim de semana, o Santos precisa repetir o desempenho que tem tido contra equipes da parte de cima da tabela dentro da Vila Viva Sorte.

O Santos venceu as últimas três partidas que disputou na Vila Viva Sorte. Dessas vitórias, duas foram contra adversários diretos na luta pelo acesso: 1 a 0 contra o Ceará e 3 a 2 diante do Mirassol. O outro jogo foi contra o Operário e terminou 1 a 0 para o Peixe.

O adversário deste sábado vem de uma derrota difícil fora de casa. Jogando em Florianópolis, o Vila Nova foi derrotado por 3 a 0 pelo Avaí, justamente o próximo adversário do Ceará. Em sexto colocado, com dois pontos a menos da equipe cearense, o clube goiano ainda sonha com o acesso.

Secador

Caso vença o confronto contra o Vila Nova, o Santos terá que torcer contra o Ceará para assegurar o acesso ainda neste fim de semana. A equipe nordestina enfrenta o Avaí no domingo (3), às 18h30 (horário de Brasília), no Castelão, em Fortaleza.

Pela Série B, o Ceará está invicto no Castelão há cinco jogos. A última vez que a equipe perdeu pontos jogando em Fortaleza foi na derrota por 2 a 1 para o Mirassol, no dia 17 de agosto.