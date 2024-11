Jogadores do Santos comemoram gol no jogo contra o Vila Nova (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 02/11/2024 - 18:33 • Santos (SP)

Agora é contagem regressiva e dedos cruzados! O líder Santos venceu o Vila Nova por 3 a 0, gols de João Basso, Guilherme e Otero, neste sábado (2), na Vila Belmiro, pela 35ª rodada da Série B do Brasileiro, e pode garantir o acesso à elite do futebol brasileiro ao final desta rodada. Com o triunfo diante dos 14 mil torcedores presentes no estádio, o Peixe chegou aos 65 pontos. Para o retorno se concretizar de forma antecipada, o Ceará não pode vencer o Avaí neste domingo (3), às 18h30.

Como foi o jogo?

O Santos iniciou o jogo com domínio em casa sobre o rival, tentando criar as jogadas e, com apenas cinco minutos de jogo, Giuliano teve chance de abrir o marcador na Vila Belmiro, mas parou no travessão. A torcida presente começou a se animar, mas o time goiano resolveu aparecer e equilibrar a partida. Apesar disso, o goleiro Gabriel Brazão não precisou trabalhar muito.

O Santos, novamente com Giuliano, teve outra grande chance de ir para o intervalo à frente do placar. O jogador tentou de bicicleta, mas o chute acabou defendido por Dênis Junior. Nos minutos finais, o Santos apertou mais o rival, e Guilherme teve oportunidade nos acréscimos, mas acabou travado.

Tudo ou nada

Na etapa complementar, o time comandado por Fábio Carille foi para o tudo ou nada. Com apenas três minutos, Giuliano pegou rebote na entrada área e, de primeira, arriscou, mas a defesa conseguiu afastar a tempo. Poucos minutos depois, enfim, bola na rede. Aos 10 minutos, Otero, que tinha acabado de entrar, cobrou falta da intermediária para a área, Vanderley tentou tirar de cabeça, mas João Basso levou a melhor e finalizou da pequena área.

Após o gol, o Peixe passou a ter mais confiança. Em cobrança de falta, Otero obrigou o goleiro a fazer boa defesa e, no mesmo lance, Giuliano cabeceou e viu Dênis, novamente, defender. Nos minutos finais, um susto e quase o empate. O Vila Nova chegou com perigo em chute de Alesson, mas Gabriel Brazão fez ótima defesa.

Aos 47 minutos, pênalti para o Santos. Alesson empurrou Otero na área e a arbitragem pegou a falta. Na cobrança, Guilherme ampliou o marcador. mas ainda dava tempo para mais um. Otero, aos 53, fez o terceiro em cobrança de falta para dar números finais ao jogo e fazer a alegria da torcida.

O que vem por aí?

Na 36ª rodada da Série B, o Santos volta a campo para enfrentar o Coritiba, no Couto Pereira, no dia 11, às 21h. O Vila Nova, por sua vez, recebe a Ponte Preta, no OBA, no mesmo dia, às 18h30.

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS 3 x 0 VILA NOVA

35ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B

📆 Data e horário: sábado, 2 de novembro de 2024, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

🥅 Gols: João Basso (10‘/2ºT) (1x0), Guilherme (47‘/2ºT) (2x0) e Otero (53‘/2ºT) (3x0)

🟨 Cartões amarelos: João Schmidt, Pituca e João Basso (SAN); Vanderley (VNO)

⚽ ESCALAÇÕES

SANTOS (Técnico: Fábio Carille)

Gabriel Brazão; Hayner (JP Chermont), João Basso, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano (Willian); Serginho (Otero), Guilherme e Wendel Silva (Julio Furch).

VILA NOVA (Técnico: Thiago Carvalho)

Dênis Jr, Vanderley (Gabriel Silva), Jemmes, Dankler e Apodi (Rian); Arilson, Rhuan, Emerson Urso (João Lucas), Júnior Todinho (Deni Júnior) e Alesson.

🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

🚩 Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ) e Schumacher Marques Gomes (PB)

🖥️ VAR: Wagner Reway (ES-FIFA)