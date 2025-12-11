Santos lidera ranking dos clubes que mais cresceram nas redes sociais em 2025

O Santos lidera uma pesquisa realizada com a base digital dos clubes mais seguidos do país neste ano. As informações foram divulgadas pelo Ibope Repucom e mostram que o Alvinegro Praiano saltou do 9º para o 3º lugar, registrando o maior crescimento da temporada, ficando atrás apenas de Flamengo e Corinthians. O clube também apresentou o maior avanço na tabela, acumulando mais de 12 milhões de seguidores nas plataformas.

Um dos retrospectos de maior destaque do Peixe está no TikTok, onde alcançou mais de 600 milhões de visualizações no mês de outubro, superando o Rubro-Negro, o clube com o maior número de inscritos nas redes sociais, que registrou 210 milhões de views na plataforma.

— Este crescimento nas redes é fundamental, pois fortalece a nossa marca e amplia o alcance e o engajamento com o torcedor. Não tenho dúvidas de que também haverá reflexos positivos para nossos parceiros e patrocinadores, já que a exposição aumentou consideravelmente. É importante destacar que, ainda em 2024, o departamento de Marketing e Comunicação já havia preparado o terreno para o boom registrado neste ano, especialmente com ações no TikTok, plataforma que dialoga diretamente com o torcedor mais jovem - celebrou o presidente Marcelo Teixeira.

Santos volta de férias no dia 2 de janeiro do ano que vem. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

O bom desempenho do time paulista nas redes também representou o maior aumento no ambiente digital, desconsiderando o YouTube, entre os 100 clubes com mais seguidores no mundo em agosto. Segundo o CIES Football Observatory, o Santos cresceu 81,7% no período de um ano, desde junho de 2024.

O levantamento reforça também a hegemonia das equipes do Sudeste, que dominam as primeiras posições do ranking. O Grêmio segue como o único representante do Sul dentro do top 10, enquanto Flamengo e Corinthians permanecem no topo absoluto das bases digitais.

Entre os clubes do interior, o Botafogo-SP se consolidou como um caso de destaque nacional. Em 2025, alcançou 1 milhão de seguidores e reafirmou o forte trabalho de consolidação de marca, que, em 2024, já havia garantido ao clube o maior crescimento proporcional do Brasil, com aumento de 22% na base digital.

TOP 10 dos clubes que mais cresceram nas redes sociais:

Santos: +11.466.870

Flamengo: + 4.217.974

Corinthians: + 1.972.729

Palmeiras: + 1.121.514

Remo: +512.570

Fluminense: +455.088

Red Bull Bragantino: +357.865

Cruzeiro: +320.275

Bahia: + 206.362

São Paulo: +212.727