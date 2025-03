Marcelo Teixeira, presidente do Santos, detonou o rendimento da equipe após a derrota por 2 a 1 contra o Vasco em estreia pelo Campeonato Brasileiro. De acordo com as palavras do presidente após a partida, o Peixe tomou "gols infantis".

continua após a publicidade

Para ele, o elenco santista não deve refletir em resultados como esses. O dirigente também ressaltou o retorno da equipe para a Série A do Campeonato Brasileiro.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

- Era um jogo para três pontos. Não tivemos tantos problemas em termos defensivos, perdemos oportunidades. Um time que quer estar entre os primeiros colocados não podem tomar esses gols infantis. Um time que treina, treina, e toma gol assim. Ofensivamente, quando pode matar o jogo, tem que matar. Brasileiro é assim - disse Marcelo Teixeira.

continua após a publicidade

Nesse ano, o Santos disputa somente a Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. O presidente destacou que o time tem que estar focado em retornar para competições de maior expressão, se referindo a continentais. Nas palavras de Marcelo Teixeira, foram "falhas gravíssimas".

➡️Vasco vira sobre o Santos e estreia com vitória no Brasileirão

- Tomara que hoje a gente faça essa reflexão. Volta excelente para primeira divisão, mas queremos voltar e não permanecer em disputas secundárias. Temos que voltar. O Santos tem um elenco e condições de fazer uma campanha. Temos que corrigir falhas gravíssimas - completou.

continua após a publicidade

Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Como foi Vasco x Santos

Com gols de Nuno Moreira e Vegetti, o Vasco bateu o Santos por 2 a 1, de virada, na noite deste domingo (30). Barreal quem abriu o placar, mas o Peixe levou a virada - o que gerou o posicionamento do presidente.