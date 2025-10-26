Alexandre Mattos dispara contra arbitragem no duelo entre Santos e Botafogo

O Diretor Executivo do Santos, Alexandre Mattos, fez duras críticas à arbitragem no duelo contra o Botafogo, neste domingo (26), no Estádio Nilton Santos, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe empatou com o Fogão por 2 a 2, mas as reclamações do dirigente começaram ainda durante o intervalo da partida, em entrevista ao SporTV, diretamente do gramado.

Mattos também citou o jogo da semana passada, contra o Vitória, na Vila Belmiro, para reforçar sua insatisfação.

— Falta de respeito. É toda hora. Contra o Vitória não deram pênalti. O VAR no Brasil não tem nem palavras para explicar o quanto é catastrófico. Eles são tão incompetentes que não mostram nem as câmeras. O Lautaro chutou o chão e deram pênalti. Uma falta de critério horrorosa. Um pênalti que não existe. Tá difícil — desabafou o dirigente.

Ao todo, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima aplicou cinco cartões amarelos durante o confronto. Pelo lado do Botafogo, foram punidos Marlon Freitas e Jeffinho. No Santos, receberam cartão Gabriel Brazão, Alexis Duarte e Souza.

Os gols do Peixe foram marcados por Souza e Barreal. Com o resultado, o Alvinegro Praiano fica com apenas um ponto de distância para a zona do rebaixamento da competição.

Alexandre Mattos falando sobre a arbitragem horrível e sobre o VAR nojento da CBF. pic.twitter.com/aRYzsfLcwr — Dostoievski da Vila Belmiro (@dosto_santista) October 26, 2025

Confira a arbitragem da partida:

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Rodrigo José Pereira de Lima (PE) Assistente 1: Bruno Boschilia (PR)

Bruno Boschilia (PR) Assistente 2: Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)

Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE) 4º árbitro: Thaillan Azevedo Gomes (AP)

Thaillan Azevedo Gomes (AP) VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Jogadores do Santos comemoram gol durante o duelo com o Botafogo. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Agenda de jogos do Santos:

31ª rodada - 01.11 - Santos x Fortaleza - 16h (de Brasília) - Vila Belmiro

32ª rodada - 06.11 - Palmeiras x Santos - 21h30 (de Brasília) - Allianz Parque

33ª rodada - 09.11 - Flamengo x Santos - 18h30 (de Brasília) - Maracanã

13ª rodada - 15.11 - Santos x Palmeiras - 21h (de Brasília) - Vila Belmiro *clássico remarcado na Data Fifa