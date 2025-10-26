Alexandre Mattos dispara contra arbitragem no duelo entre Santos e Botafogo
Times se enfrentaram na tarde deste domingo (26), no Nilton Santos
O Diretor Executivo do Santos, Alexandre Mattos, fez duras críticas à arbitragem no duelo contra o Botafogo, neste domingo (26), no Estádio Nilton Santos, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Peixe empatou com o Fogão por 2 a 2, mas as reclamações do dirigente começaram ainda durante o intervalo da partida, em entrevista ao SporTV, diretamente do gramado.
Mattos também citou o jogo da semana passada, contra o Vitória, na Vila Belmiro, para reforçar sua insatisfação.
— Falta de respeito. É toda hora. Contra o Vitória não deram pênalti. O VAR no Brasil não tem nem palavras para explicar o quanto é catastrófico. Eles são tão incompetentes que não mostram nem as câmeras. O Lautaro chutou o chão e deram pênalti. Uma falta de critério horrorosa. Um pênalti que não existe. Tá difícil — desabafou o dirigente.
Ao todo, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima aplicou cinco cartões amarelos durante o confronto. Pelo lado do Botafogo, foram punidos Marlon Freitas e Jeffinho. No Santos, receberam cartão Gabriel Brazão, Alexis Duarte e Souza.
Os gols do Peixe foram marcados por Souza e Barreal. Com o resultado, o Alvinegro Praiano fica com apenas um ponto de distância para a zona do rebaixamento da competição.
Confira a arbitragem da partida:
- Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
- Assistente 1: Bruno Boschilia (PR)
- Assistente 2: Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)
- 4º árbitro: Thaillan Azevedo Gomes (AP)
- VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
Agenda de jogos do Santos:
31ª rodada - 01.11 - Santos x Fortaleza - 16h (de Brasília) - Vila Belmiro
32ª rodada - 06.11 - Palmeiras x Santos - 21h30 (de Brasília) - Allianz Parque
33ª rodada - 09.11 - Flamengo x Santos - 18h30 (de Brasília) - Maracanã
13ª rodada - 15.11 - Santos x Palmeiras - 21h (de Brasília) - Vila Belmiro *clássico remarcado na Data Fifa
