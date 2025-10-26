menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSantos

Alexandre Mattos dispara contra arbitragem no duelo entre Santos e Botafogo

Times se enfrentaram na tarde deste domingo (26), no Nilton Santos

Captura-de-tela-2025-03-14-155259-aspect-ratio-1024-1024
Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 26/10/2025
18:06
Alexandre Mattos reclaam da arbitragem no duelo do Santos com o Botafogo. (Foto: Jota Erre/AGIF)
imagem cameraAlexandre Mattos reclaam da arbitragem no duelo do Santos com o Botafogo. (Foto: Jota Erre/AGIF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Diretor Executivo do Santos, Alexandre Mattos, fez duras críticas à arbitragem no duelo contra o Botafogo, neste domingo (26), no Estádio Nilton Santos, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

O Peixe empatou com o Fogão por 2 a 2, mas as reclamações do dirigente começaram ainda durante o intervalo da partida, em entrevista ao SporTV, diretamente do gramado.

Mattos também citou o jogo da semana passada, contra o Vitória, na Vila Belmiro, para reforçar sua insatisfação.

— Falta de respeito. É toda hora. Contra o Vitória não deram pênalti. O VAR no Brasil não tem nem palavras para explicar o quanto é catastrófico. Eles são tão incompetentes que não mostram nem as câmeras. O Lautaro chutou o chão e deram pênalti. Uma falta de critério horrorosa. Um pênalti que não existe. Tá difícil — desabafou o dirigente.

Ao todo, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima aplicou cinco cartões amarelos durante o confronto. Pelo lado do Botafogo, foram punidos Marlon Freitas e Jeffinho. No Santos, receberam cartão Gabriel Brazão, Alexis Duarte e Souza.

continua após a publicidade

Os gols do Peixe foram marcados por Souza e Barreal. Com o resultado, o Alvinegro Praiano fica com apenas um ponto de distância para a zona do rebaixamento da competição.

Confira a arbitragem da partida:

  • Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
  • Assistente 1: Bruno Boschilia (PR)
  • Assistente 2: Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)
  • 4º árbitro: Thaillan Azevedo Gomes (AP)
  • VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
Jogadores do Santos comemoram gol durante o duelo com o Botafogo. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Jogadores do Santos comemoram gol durante o duelo com o Botafogo. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Agenda de jogos do Santos:

31ª rodada - 01.11 - Santos x Fortaleza - 16h (de Brasília) - Vila Belmiro

32ª rodada - 06.11 - Palmeiras x Santos - 21h30 (de Brasília) - Allianz Parque

33ª rodada - 09.11 - Flamengo x Santos - 18h30 (de Brasília) - Maracanã

13ª rodada - 15.11 - Santos x Palmeiras - 21h (de Brasília) - Vila Belmiro *clássico remarcado na Data Fifa

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias