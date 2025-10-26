menu hamburguer
Torcedores elegem melhor em campo de Botafogo x Santos: 'Tem que ser grato'

Equipes ficaram no empate pela 30ª rodada do Brasileirão

Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/10/2025
18:21
Botafogo e Santos ficaram no empate pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
imagem cameraBotafogo e Santos ficaram no empate pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Brigando por objetivos diferentes no Campeonato Brasileiro, Botafogo e Santos protagonizaram uma partida bastante movimentada e ficaram no empate em 2 a 2, neste domingo (26), no Estádio Nilton Santos. Após a partida, os internautas elogiaram a atuação do goleiro Gabriel Brazão durante os 90 minutos.

Apesar dos gols sofridos, ainda na primeira etapa, Brazão fez grandes defesas no decorrer da partida e evitou que o Santos voltasse para casa com um resultado negativo. De acordo com um dos internautas, se não fosse o goleiro, o Peixe estaria em uma situação ainda mais delicada na luta contra o rebaixamento. Confira abaixo.

Com o resultado, o Santos chegou aos 32 pontos e segue lutando para afastar o fantasma do rebaixamento. Por outro lado, o Botafogo desperdiçou a oportunidade de ultrapassar o Bahia e segue estacionado na 6ª colocação, com 47 pontos somados.

Como foi Botafogo x Santos?

Texto por: Márcio Dolzan

Pressionadas pela tabela — o Botafogo querendo se aproximar do G-4, o Santos querendo se afastar do Z-4 —, as duas equipes prometiam fazer uma partida aberta, e isso ficou ainda mais evidente com pouco mais de 20 segundos de jogo.

Isso porque a defesa do Botafogo recuperou a bola na defesa e, numa saída rápida de jogo, Jeffinho entregou na esquerda para Joaquín Correa, que invadiu a área e chutou cruzado na saída de Brazão. O gol, logo aos 23 segundos de jogo, é um dos mais rápidos deste Brasileirão, perdendo apenas para o de Alan Franco para o Atlético-MG, nesse sábado (25), anotado um segundo antes.

Apesar do revés, o Santos não se abateu. Com as linhas avançadas, o time ganhou terreno e, aos poucos, começou a ameaçar o Botafogo. Assim, chegou ao gol de empate aos 26, quando Igor Vinícius cruzou rasteiro da direita, a bola passou por três defensores e sobrou para Souza, que apareceu de surpresa por trás da zaga para empatar, aos 26.

O gol àquela altura fazia justiça ao que as duas equipes apresentavam em campo. Porque o Santos procurava jogar no campo de ataque, e o Botafogo buscava o contragolpe. Não havia superioridade de ninguém, havia apenas propostas diferentes de jogo.

Mas o Botafogo voltaria à frente do marcador ainda no primeiro tempo, e mais uma vez graças a Joaquín Correa. Aos 39, ele recebeu nova assistência de Jeffinho e, com um chute colocado, mandou no ângulo esquerdo de Gabriel Brazão.

No segundo tempo, Vojvoda mudou o esquema de jogo do Santos. Alexis Duarte deixou o campo para a entrada do atacante Guilherme, mas a mudança inicialmente não surtiu efeito. Ao contrário, o Botafogo enfim começou a fazer valer o fator casa e passou a empilhar chutes a gol. E Gabriel Brazão começou a ser bastante exigido.

O Santos, porém, chegaria ao gol de empate. Aos 22, Souza invadiu a área e foi tocado por Vitinho. Pênalti, que Barreal converteu dois minutos depois e deixou tudo igual.

Botafogo e Santos fizeram uma partida bem disputada no Nilton Santos
Botafogo e Santos fizeram uma partida bem disputada no Nilton Santos (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

