Pouco aproveitado, Brahimi busca chance para se firmar no Santos

Contratado pelo Santos para reforçar o setor ofensivo, o atacante Brahimi tem enfrentado dificuldades para engrenar na equipe. Desde que foi anunciado, no dia 24 de agosto, o jogador disputou apenas uma partida e tenta convencer Juan Pablo Vojvoda para ganhar espaço.

O jogo em questão foi diante do Red Bull Bragantino. No confronto, ele atuou por 20 minutos, com uma finalização (no gol), um passe decisivo, oito passes certos em dez tentados, 15 ações com a bola e uma recuperação. A partida terminou empatada em 2 a 2.

Ao término do confronto, Vojvoda falou sobre a estreia do jogador e sobre a adaptação ao futebol brasileiro.

— Quanto à estreia do Brahimi, fez uma boa semana de treino e quis dar essa minutagem a ele. É um jogador que tem que se adaptar rapidamente a um futebol, uma cultura e um todo. Vamos confiar e apoiar ele. São jogadores que tem qualidade e velocidade, têm características que vão ajudar o Santos — disse o treinador.

Brahimi veste a camisa 21 do Santos (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

Brahimi perdeu espaço

Mesmo com as declarações animadoras do treinador argentino, a partir daí Brahimi foi relacionado para todos os jogos, mas não entrou em campo em nenhum deles. Ao todo, ficou no banco contra Grêmio, Ceará, Corinthians e Vitória.

Nesse período, o técnico Juan Pablo Vojvoda vem optando por outros nomes, como Robinho Jr., Caballero e Thaciano, além dos titulares Guilherme e Barreal.

Nascido em Beaumont-sur-Oise, comuna da França, Billal Brahimi optou por naturalizar-se e defender a seleção da Argélia. No futebol francês, iniciou a carreira pelo Cergy Pontoise e passou por Stade Reims, Le Mans, Angers, Stade Brest e Nice, seu último clube.

Além da seleção argelina, o atacante acumula experiências internacionais por União Leiria, de Portugal,

Números pelo Santos: