Polícia abre inquérito após torcedor do Santos morrer atropelado na Neo Química Arena

A Polícia Militar instaurou um inquérito para apurar a morte do torcedor do Santos Alex Nunes Pinheiro do Carmo, conhecido como Acarajé, atropelado por um veículo da corporação neste domingo (25), nas imediações da Neo Química Arena, em Itaquera, zona leste de São Paulo. O caso ocorreu antes da partida entre Santos e Red Bull Bragantino, válida pelo Campeonato Paulista.

Alex Nunes, de 37 anos, foi atingido por uma viatura do Batalhão de Choque da PM em frente a um dos portões do estádio. De acordo com as primeiras informações registradas no boletim de ocorrência, o atropelamento aconteceu no momento em que o veículo realizava uma manobra no estacionamento da arena. A vítima estaria abrigada próxima à viatura após uma forte chuva que atingiu a região. O torcedor não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Em nota oficial, a Polícia Militar informou que todas as circunstâncias da ocorrência serão apuradas por meio de um inquérito policial militar, instaurado para investigar a conduta dos envolvidos. A corporação também declarou que, após a conclusão dos exames periciais, os laudos serão analisados para a adoção das medidas cabíveis na esfera criminal.

Confira a nota da Secretaria de Segurança Pública

A SSP lamenta a morte de um homem, de 37 anos, na tarde deste domingo (25), em frente a um dos portões da Neo Química Arena, na zona leste da capital. Todas as circunstâncias da ocorrência são investigadas por meio de inquérito policial militar (IPM) para a devida responsabilização. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor no 24° Distrito Policial (Ponte Rasa) e segue sob investigação pelo 65° DP (Artur Alvim). Exames periciais foram solicitados aos institutos de Criminalística e Médico Legal. Assim que finalizados, os laudos serão analisados para as devidas providências em âmbito criminal.

