Brazão vira assunto após empate amargo do Santos: 'Não sei como continua'

O Santos criou pouco, mas foi pressionado pelo Bragantino no empate sem gols, muito graças as defesas de Gabriel Brazão. Xodó da torcida do Peixe, o goleiro foi muito elogiado após a partida.

Gabriel Brazão assumiu a titularidade do Santos no início da Série B de 2024, quando João Paulo sofreu uma grave lesão. Desde então, conquistou a torcida pelo espírito de garra e defesas milagrosas.

As atuações do goleiro do Santos impressionaram até mesmo o técnico da Seleção Brasileira Carlo Ancelotti, que colocou o nome de Brazão na pré-lista da última convocação. Além disso, o goleiro recebeu propostas do Flamengo e de clubes do exterior, mas escolheu permanecer no Alvinegro Praiano.

Gabriel Brazão despista saída do Santos

Uma das principais lideranças do elenco do Santos, o goleiro Gabriel Brazão foi alvo de grandes clubes, como o Flamengo, ao longo da última temporada. Ele se reapresentou ao clube antes do previsto para a próxima temporada, com o objetivo de se preparar melhor fisicamente.

O arqueiro comentou, em entrevista coletiva realizada na Vila Belmiro nesta sexta-feira (9), sobre as propostas de outros clubes e projetou os próximos passos do Alvinegro Praiano.

— Sempre tive uma relação muito boa com o Alexandre, o presidente, e com o Marcelinho. Sempre que surge algo, converso com eles e, se acharem que é necessário, deixo nas mãos do clube para tomar essas decisões. O Santos foi o clube que abriu as portas quando eu mais precisava. Tenho uma gratidão eterna e quero fazer história. E, para fazer história, é preciso conquistar títulos - ressaltou Brazão.

Peixe tem desempenho ruim no Paulistão

Com o empate com o Bragantino, o Santos ocupa a 9ª posição tabela com seis pontos conquistados no Paulistão. O Peixe está a com o mesmo número de pontos da Portuguesa, que abre a zona do mata-mata, e tem dois de frente para o Noroeste, primeiro time da zona de rebaixamento, que tem quatro pontos. Na outra ponta da tabela, o RB Bragantino chega a 11 pontos e seguirá na segunda colocação, um atrás do Palmeiras.

O último jogo do Santos na capital paulista não guardava boas lembranças. O time perdeu por 6 a 0 para o Vasco no ano passado pelo Brasileirão. Agora, pouco mais de 30 mil espectadores estiveram na arena corintiana para acompanhar o empate sem gols contra o Bragantino no estadual.

