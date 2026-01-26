Marcelo Teixeira avalia trabalho de Vojvoda no Santos e detalha recuperação de Neymar

Após o empate por 1 a 1 entre Santos e Red Bull Bragantino, o presidente Marcelo Teixeira comentou o momento vivido pelo Peixe no Campeonato Paulista.

A partida foi disputada na Neo Química Arena, no último domingo (25), e o dirigente conversou com jornalistas na zona mista, onde também reforçou a confiança no trabalho do técnico Juan Pablo Vojvoda.

— O trabalho do treinador requer tempo. Ele está há seis meses no Santos. Se exigirmos resultados imediatos, sem ter um material humano ideal e, ao mesmo tempo, trocando de treinador achando que a responsabilidade é só dele, estaremos errados. A responsabilidade é nossa, da diretoria e de todos que fazem parte do processo de reconstrução - explicou o dirigente.

Vojvoda na Neo Química Arena para o duelo do Santos contra o Red Bull Bragantino. (Foto: Fotos: Raul Baretta/ Santos FC)

Até o momento, Vojvoda soma 23 partidas no comando do Alvinegro Praiano, com sete vitórias, dez empates e cinco derrotas.

No Estadual, o Santos tem apenas uma vitória em cinco jogos: o triunfo por 2 a 1 sobre o Novorizontino, na estreia. A partir desta quarta-feira (25), o clube passará a dividir as atenções do Paulistão com o Campeonato Brasileiro.

— Sabemos que a torcida quer resultados, quer ver o Santos disputando títulos, mas existe um tempo necessário para que isso aconteça. Estamos equilibrando as questões financeiras. Houve momentos em que se falava muito em endividar o clube para contratar jogadores, e isso não vai acontecer. Não podemos ser irresponsáveis e aumentar ainda mais a dívida sem tomar as atitudes corretas. Eu compreendo, porque nos anos 2000, quando disputávamos títulos, a pressão por resultados também era grande. Vamos suportar. O Santos vai recuperar o seu DNA e terá condições de disputar títulos quando alcançar o equilíbrio. Estamos no caminho certo - afirmou Teixeira.

Com apenas dois reforços anunciados para a temporada, sendo Gabriel Barbosa e Gabriel Menino, além da renovação de Neymar, das permanências em definitivo de Barreal e Zé Ivaldo e do retorno de Miguelito, que estava emprestado ao América-MG, o presidente comentou a possibilidade de novas contratações nos próximos dias.

— Estamos no caminho certo. Não vou falar de nomes. O Santos precisa confirmar as contratações. Não adianta comprar nomes e os clubes pedirem para "guardar", porque cada um tem suas prioridades - concluiu.

O camisa 10 do Peixe está próximo do retorno, que deve ocorrer na semana que vem, no clássico contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. Ele passou por uma artroscopia no joelho esquerdo no dia 22 de dezembro do ano passado.

O dirigente santista falou sobre a expectativa do retorno, mas pregou cautela e evitou uma data específica.

-Não tenho certeza se retorna contra o São Paulo, não tem data definida. Tenho acompanhado o trabalho dele e está sendo bem-feito. Não há data, mas acredito que esteja próxima - afirmou.

O Santos entra em campo na próxima quarta-feira (28), contra a Chapecoense, às 20h (de Brasília), na Arena Condá, pela estreia do Campeonato Brasileiro.

