Mesmo com a contratação de Neymar, o clima do Santos não é o melhor. O técnico Pedro Caixinha se viu pressionado após derrota no clássico contra o Corinthians, resultado que manteve o Peixe fora da zona de classificação do Campeonato Paulista. De acordo com a "Rádio Bandeirantes", o comandante discutiu com o presidente, Marcelo Teixeira, e pode ser demitido antes mesmo do fim do Paulistão.

continua após a publicidade

➡️Caixinha lamenta erros, mas exalta postura do Santos em derrota para o Corinthians

- A informação que eu recebi é que ele [Caixinha] e o presidente [Marcelo Teixeira] bateram de frente, então eu não descarto que o Caixinha seja demitido. Me disseram que o Renato Gaúcho já estaria apalavrado. Ele foi sondado no ano passado, mas não quis sair do Grêmio - disse o comentarista Praetzel.

Com a derrota no meio da semana, o Santos chegou ao terceiro jogo sem vitória no estadual. Principal nome da temporada, Neymar ainda não balançou as redes e nem conquistou um triunfo durante esses três jogos desde seu retorno oficial ao clube.

continua após a publicidade

A má fase do Santos também é motivo de pressão a Caixinha. No entanto, durante coletiva após o clássico, o técnico português rechaçou que tenha receio de ser demitido do clube ainda neste início da temporada.

- De maneira nenhuma. Tenho muitos anos no futebol e vida. Não tenho mínima preocupação quanto a isso. Vou trabalhar em qualquer clube até o último dia tal como no primeiro quando cheguei.

continua após a publicidade

O Santos está na 3ª colocação do Grupo B com 9 pontos conquistados em 9 jogos. Ao todo, são duas vitórias, três empates e quatro derrotas. O técnico Pedro Caixinha só conseguiu os triunfos sobre Mirassol e São Paulo. Desde a estreia de Neymar, foram 2 pontos conquistados em 9 disputados.

No cenário atual, o clube está fora da zona de classificação do Paulistão. Líder do grupo, o Guarani tem 11 pontos, enquanto a Portuguesa-SP, vice-líder, soma 10 pontos.

➡️Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Caixinha fora do Santos repercute na imprensa europeia

A possível demissão de Pedro Caixinha se tornou assunto na imprensa europeia. O jornal português "A Bola" noticiou, nesta sexta-feira, que o técnico está pressionado na equipe devido aos resultados. Além disso, a publicação também citou a derrota no clássico referindo-se a Neymar e suas atuações.