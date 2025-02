Como o fator casa pode ajudar Neymar e o Santos a classificar no Paulistão

O Santos está de fora da zona de classificação do Campeonato Paulista restando apenas três rodadas para o fim da primeira fase. Pelo Grupo B, o Peixe acumula duas vitórias em nove jogos disputados, além de três empates e quatro derrotas, um aproveitamento de apenas 33%.

O Alvinegro vem de uma derrota fora de casa para o rival Corinthians por 2 a 1 e no próximo domingo encara o Água Santa diante de seu torcedor, às 20h30, pela décima rodada.

Neymar se declara para a torcida do Peixe durante a apresentação história de retorno ao clube: 'a mais maravilhosa desse mundo'. (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

Além desse jogo, a Vila Belmiro também será palco do duelo contra o Noroeste, na quarta-feira da semana que vem (19) e por isso, o time de Pedro Caixinha quer aproveitar a sequência de dois jogos seguidos em casa para sonhar com o mata-mata do estadual.

O Grupo B é liderado pelo Guarani, que tem 11 pontos. A Portuguesa vem na sequência com 10 pontos e o Santos está em terceiro lugar com 9 pontos conquistados. O lanterna é o Bragantino com 8 pontos.

Neste ano, o Santos conseguiu lotar a Vila Belmiro em todos os jogos apesar da baixa capacidade de público do estádio. Neymar exaltou a torcida do Peixe em evento de sua apresentação realizado na Vila Belmiro ao definir a comunidade santista como 'a mais maravilhosa do mundo'.

Após o duelo contra o Corinthians, o atacante Guilherme, que é o artilheiro do Paulistão com 8 gols e também o autor do gol de número 13 mil da história do Santos, disse que a torcida será fundamental para colher bons resultados.

- Precisamos nos apegar no que fizemos no clássico, um rendimento muito bom, além do apoio do nosso torcedor, que é fundamental. Já quero convocar a todos para o domingo. Precisamos deles perto da gente para fazermos juntos um grande jogo. Assim, vamos colocar o Santos nos trilhos de novo para buscar a classificação - explicou Amado.

Público na Vila Belmiro no Paulistão de 2025:

1ª rodada - 16/01 - Santos 2 x 1 Mirassol - 10.379

3ª rodada - 22/01 - Santos 1 x 2 Palmeiras - 13.910

6ª rodada - 01/02 - Santos 3 x 1 São Paulo - 14.268

7ª rodada - 05/02 - Santos 1 x 1 Botafogo-SP - 15.377