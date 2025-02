Saiba como é feita a bola criticada por Neymar após Corinthians x Santos

A bola S11 Ecoknit, usada no Paulistão desde 2019, produzida pela Penalty em colaboração com a Federação Paulista de Futebol (FPF), recebeu uma crítica de Neymar. O atacante, após a derrota do Santos para o Corinthians por 2 a 1, reclamou da bola. O goleiro Hugo Souza também descreveu o objeto como "horrível".

Segundo o "Estadão", a S11 Ecoknit é notável por sua composição sustentável, feita de material reciclável, incluindo 4,5 garrafas PET por bola e materiais de cana-de-açúcar, representando 62% de sua composição. A tecnologia Ecoknit, que utiliza tecido de poliéster de garrafas PET recicladas, e a câmara com seis discos simétricos, visam melhorar a esfericidade da bola e reduzir a absorção de água. Esta iniciativa já reciclou mais de 250 mil garrafas PET.

Apesar da certificação pela Fifa, que atesta a qualidade e o cumprimento dos parâmetros exigidos pelo Quality Programme for Footballs, a bola recebeu críticas. Filipe Luís, após um jogo pelo Campeonato Carioca, também manifestou insatisfação, sugerindo que a qualidade da bola impacta negativamente o desempenho dos jogadores.

Em resposta, a Penalty reafirmou seu compromisso com a qualidade e alta performance das bolas, assegurando que a S11 Ecoknit atende todos os parâmetros da Fifa, possuindo o selo Fifa Quality Pro. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) convocou uma reunião extraordinária para discutir a qualidade da bola e as condições dos campos.

Declaração de Neymar sobre a bola do Paulistão

"É muito bom jogar neste estádio. Minha primeira vez com o Santos. Sabemos da dificuldade de jogar aqui por causa da torcida, que não para. Temos muito respeito por eles, mas fizemos um bom jogo. A partida foi decidida nos detalhes. Com todo respeito, a bola do campeonato é muito ruim."

