Santos é ultrapassado pelo Vasco e volta à zona de rebaixamento

O Santos ficou poucas horas fora da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (27), o Vasco da Gama empatou com o Internacional por 1 a 1 e ultrapassou o Peixe na tabela, recolocando o Peixe entre os últimos colocados.

O cenário, embora ruim, poderia ser ainda pior. O Vasco vencia a partida até os 45 minutos do segundo tempo, quando o atacante Carbonero – o mesmo que marcou pelo Inter na Vila Belmiro contra o Peixe – empatou o placar.

Assim, o Santos terminou a rodada na 17ª colocação, a mesma em que havia iniciado, com 15 pontos, resultado de quatro vitórias, três empates e nove derrotas. A equipe marcou 15 gols e sofreu 21, ficando com saldo negativo de seis. Vale lembrar que o Peixe tem um jogo a menos.

O Vasco, primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem a mesma pontuação, mas saldo de gols melhor: negativo de quatro.

Santos segue na zona de rebaixamento (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Sport 2x2 Santos

O Peixe apenas empatou com o Sport, na Ilha do Retiro, por 2 a 2. Apesar do tropeço, o resultado foi considerado positivo pelas circunstâncias: o time perdia por 2 a 0 e jogou com um a menos desde o fim do primeiro tempo.

O Leão abriu o placar com Derik, após falha de Gabriel Brazão, e ampliou com Lucas Lima. O Santos reagiu com Gabriel Bontempo e chegou ao empate já nos acréscimos, com oportunismo do zagueiro João Basso.

— Estamos apenas entrando no segundo terço da competição. Há muitos pontos ainda em disputa. Mas é claro que não estamos onde gostaríamos. Não é uma posição confortável, não representa o que nossos jogadores merecem e, com certeza, não condiz com a grandeza do Santos — disse o técnico Cleber Xavier após o empate com o Sport.

— Primeiramente, o que me sustenta é o apoio interno que tenho da direção, do presidente, da diretoria, e agora do Mattos, que chegou recentemente como executivo. Paralelamente a isso, também destaco a entrega e dedicação dos jogadores, principalmente dos mais experientes — completou.

O que vem pela frente?

Após o empate, o Santos terá oito dias de preparação para enfrentar o Juventude. A partida será disputada na segunda-feira (4), às 20h, no estádio Morumbis, em São Paulo, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O volante Tomás Rincón está fora por suspensão, enquanto o zagueiro Gil retorna ao time após cumpri-la contra o Sport. O atacante Guilherme (lesão corto-contusa) e Willian Arão (edema muscular na panturrilha direita) são dúvidas.