O técnico Pedro Caixinha foi apresentado oficialmente pelo Santos no início da tarde desta terça-feira (7). O CEO do clube, Pedro Martins, foi o responsável por iniciar a coletiva de imprensa, e falou sobre a importância de ter um profissional como o português no cargo. O técnico, por sua vez, revelou o motivo de ter escolhido o novo clube.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

- A filosofia do Santos é conhecida mundialmente em termos de uma equipe que quer constantemente atacar. Uma equipe que gosta de ofender e atacar o gol adversário. E nesse sentido, essa filosofia é uma filosofia que encaixa nas pessoas que hoje estão à frente do clube. Nós vemos o jogo de uma forma dinâmica e tática. Os táticos são as situações da bola parada, ofensiva ou defensiva, que na ligação de um ao de outro também entram nos momentos dinâmicos - explicou o treinador.

- Queremos ser uma equipa agressiva, dinâmica, proativa, vertical, que tenha muito claro estes comportamentos. Estamos praticamente a terminar, só falta o dia menos um desta semana, desta primeira semana de trabalho. E aquilo que são os comportamentos que trabalhamos até hoje foram precisamente estes quatro momentos. Temos a bola, perdemos a bola, não temos a bola e recuperamos a bola, que foi o momento de hoje - continuou Caixinha.

continua após a publicidade

Questionado sobre o motivo de ter escolhido o Santos para dar sequência à carreira de técnico, Caixinha falou sobre a ambição de treinar um grande clube e do projeto que o agradou desde o início.



- Neste momento, é claro que procurei um processo de frente na minha carreira. Primeiro, é um clube com uma dimensão mundial. E é um clube, acima de tudo, que quer iniciar um novo ciclo. Eu sempre me identifiquei muito com processos. Quero ganhar muito, sou muito ambicioso. Por isso é que dedico muito. Então, a minha dedicação e daqueles conosco que trabalham é precisamente nessa direção. Eu tive uma grande identificação com esse projeto. E quando nós acreditamos, quando nós estamos convencidos, queremos dar o nosso melhor - concluiu o português.

Quem é Pedro Caixinha?

Nascido em Portugal, o treinador começou no futebol como goleiro, função na qual atuou até os 28 anos. Posteriormente, o português seguiu no esporte por cursos profissionalizantes, como a graduação em Ciências do Desporto com especialização em futebol e o mestrado em Treino de Alto Rendimento.

continua após a publicidade

No Brasil, Caixinha ganhou destaque no comando do Red Bull Bragantino, onde ficou entre o início de 2023 e outubro do ano passado. Em dois anos de clube, foram 124 jogos, com 50 vitórias, 38 empates e 36 derrotas. O bom desempenho no ano passado o rendeu os prêmios de melhor treinador do Brasileirão nos meses de setembro e outubro.