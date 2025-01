Santos: saiba qual a estratégia de Pedro Caixinha que promete mudar o time

O Santos iniciou a temporada 2025 sob a liderança do técnico Pedro Caixinha, que apresentou uma filosofia clara baseada em quatro pilares fundamentais. Apresentados em uma reunião com o elenco no CT Rei Pelé, esses princípios servirão como guia para o trabalho do treinador português, que busca implementar um estilo ofensivo, dinâmico e agressivo no Peixe, que priorize a eficiência em todas as fases do jogo.

Os pilares apresentados pelo treinador são interligados e buscam orientar as ações do time em diferentes situações. Quando o Santos tiver a bola, a prioridade será atacar o gol de forma proativa, dinâmica e vertical. Caso perca a posse, a reação deverá ser imediata e coordenada, com o objetivo de recuperá-la rapidamente. Na ausência da bola, o foco será pressionar e defender para frente, dificultando as ações do adversário. Após recuperar a posse, o primeiro passe deve ser direcionado ao ataque, mantendo a agressividade ofensiva.

Jogadores do Santos aplicam as estratégias de Pedro Caixinha em treinamento (Foto: Divulgação/Santos)

Caixinha organiza a rotina de treinos de forma minuciosa. Ele chega ao CT Rei Pelé antes das 6h para preparar as atividades do dia e realiza reuniões com o elenco às 7h50, explicando o pilar que será trabalhado. Às 8h30, os atletas vão a campo aplicar as estratégias. No segundo dia de treinos, por exemplo, o elenco trabalhou o pilar "Temos a bola", com foco na construção de jogadas a partir do goleiro, busca por superioridade numérica no meio de campo e equilíbrio no ataque.

Nesta semana, o Santos terá um jogo-treino contra o Athletic-MG, que será a primeira oportunidade para testar as ideias do treinador. Com esse método, Caixinha espera alinhar o elenco e preparar a equipe para uma temporada de alto nível competitivo.

Os pilares de Pedro Caixinha:

1) Temos a bola – atacar o gol: prioridade é ser dinâmico, agressivo, proativo e vertical.

2) Perdemos a bola – atacar a bola: pós-perda rápido agressivo e coordenado.

3) Não temos a bola – recuperar a bola: defender para frente, pressionando a saída rival.

4) Recuperamos a bola – atacar o gol: buscar o primeiro passe sempre para frente.