Poupado das vaias da torcida, Gabriel Brazão critica o time do Santos: ‘Estamos devendo’

O Santos empatou com o Ceará por 0 a 0 na última segunda-feira (12), no Allianz Parque, pelo encerramento da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time contou mais uma grande atuação de Gabriel Brazão, um dos poucos jogadores do elenco que não foram vaiados pela torcida nos últimos jogos.

Após o duelo diante do Vozão, o goleiro falou sobre o momento ruim do time dentro de campo. O Santos tem apenas uma vitória em oito jogos.

-Não só como mandante, mas estamos devendo fora de casa também. A gente vê uma evolução jogo após jogo com essa comissão. Estamos fazendo um trabalho muito forte, estamos evoluindo, e esperamos concretizar isso em resultados o mais rápido possível. A gente sabe que, dentro de casa, o nosso torcedor está sempre nos apoiando, sempre nos incentivando, e precisamos reverter isso em vitórias também. Eles pegam viagem, fazem um esforço para estar presente no estádio. Estamos devendo, mas posso garantir que, logo logo, vamos conseguir as vitórias. Estamos trabalhando para sair desse momento delicado o mais rápido possível - afirmou na zona mista do Allianz Parque.

Gabriel Brazão tem 23 jogos na temporada com o Santos. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Apesar do momento ruim do clube, Brazão não avalia o momento como uma grande pressão.

-Pressão não, cara. Quando a gente escolheu vir para o Santos, sabíamos da grandeza do clube. Sabe que o clube não pode estar dessa forma. Pressão é para o torcedor, que viaja 16, 20 horas para poder assistir um jogo nosso, passa por maus bocados nessa estrada. Nós temos que trabalhar. Temos um grupo qualificado, um grupo de trabalhadores e tenho certeza que vamos reverter isso - concluiu o Brazão.

Clássico contra o Corinthians:

O Santos encara o Corinthians no próximo domingo (18), às 16h, na Neo Química Arena, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na opinião do presidente Marcelo Teixeira, o duelo é uma ótima oportunidade para o clube buscar uma reação na tabela. Mas, mesmo que vença o clássico, o Peixe segue por pelo menos mais uma rodada na zona do rebaixamento.

O Alvinegro Praiano está em 19º lugar na tabela com 5 pontos. O São Paulo, o primeiro clube de fora do Z4, tem 9 pontos conquistados.

-Vem um clássico. Se não for esse momento, tem que pedir para sair. Já vimos elenco não tão bom dar resultado e não é nosso caso. O momento do Corinthians é diferente, sequência positiva de outros anos, o Santos está em reconstrução. Nada melhor do que encarar um clássico. Melhor do que adversário sem a mesma tradição. Não temos o Neymar, é difícil, nem todos estão na forma física ideal dos que voltam de lesão, mas é o momento para encontrar o grupo necessário. Dar resposta onde tiver que jogar. Não para torcida, mas uma resposta a nós mesmos. Temos condições num clássico, difícil, com sua camisa e tradição em busca de resultado positivo - concluiu o dirigente.