O que o Santos precisa para ser campeão da Série B?

Escrito por Thiago Braga • Publicada em 12/11/2024 - 04:15 • São Paulo (SP)

Com o acesso à Série A garantido, o Santos agora mira o título da Série B do Campeonato Brasileiro. Com 68 pontos conquistados, o Peixe precisa de apenas mais uma vitória para assegurar a taça da competição.

Na penúltima rodada da Série B, o Santos recebe o CRB em casa, na Vila Viva Sorte, no próximo domingo, às 16h (horário de Brasília). Embora o Peixe precise apenas de uma vitória simples para ficar com o título, o time de Fabio Carille pode ser campeão até mesmo com um empate, dependendo dos resultados de seus adversários diretos, Mirassol e Novorizontino. Ambos têm 63 pontos, cinco a menos que o Santos, mas possuem saldos de gols inferiores, o que dificulta ainda mais suas chances de ultrapassar o líder na tabela.

Otero comemora seu gol contra o Coritiba (Foto: Hedeson Alves/AGIF)

A vantagem santista no saldo de gols é um trunfo importante – com 28 gols de saldo, o Santos está bem à frente de Mirassol e Novorizontino, que possuem 15 e 13 gols de saldo, respectivamente. Assim, mesmo que o Santos não vença, seus concorrentes precisam conquistar vitórias expressivas nas últimas rodadas para compensar a diferença de saldo.

Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, o Santos tem 74,6% de probabilidade de ser campeão da Série B. O Mirassol tem 12,9% de chances, enquanto o Novorizontino tem 11,9%.

— Podemos dizer que estamos na Série A de 2025. Não gosto de projetar jogos, que não é o caso. Temos um jogo decisivo contra o CRB, procurar trabalhar bem, jogadores cientes da importância do jogo. É uma decisão para nós, um ponto nos dá o título. É muito difícil tirar treze gols de saldo, um ponto dá, mas vamos coroar com uma boa atuação na nossa casa para confirmar o título — projetou Carille.

O técnico enfatizou que o time manteve-se focado e não saiu do G4 em praticamente toda a competição, mostrando uma regularidade primordial para que o Santos garantisse o retorno à Série A com duas rodadas de antecedência.

— Ficamos, acho, só três ou quatro rodadas fora do G4. Como a gente vai achar que não daria se sempre estávamos ali? Internamente, não senti esse risco de ser interrompido. Já falei sobre isso, o externo a gente não controla, mas o interno estava controlado, e não ficamos longe do G4 em momento algum. Foram só três ou quatro rodadas fora, então nunca pensamos diferente — analisou o treinador, que garantiu não ter pensado em pedir demissão em nenhum momento da temporada.

Se Mirassol e Novorizontino vencerem seus dois últimos jogos, o Santos ainda precisa somar apenas um ponto contra CRB e Sport para ser campeão.