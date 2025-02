Números de Neymar frustram torcedores em sua reestreia como titular do Santos; confira

Neymar foi titular no empate do Santos com o Novorizontino por 0 a 0 na tarde deste domingo (9), pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Essa foi a primeira vez, aliás, que o camisa 10 esteve entre os titulares neste seu retorno ao clube. O seu desempenho, no entanto, não foi à altura do esperado pelos torcedores.

Neymar disputou 81 minutos (contando acréscimos) na partida em Novo Horizonte (SP). Com uma forte marcação do time adversário, o atacante teve uma atuação apagada. Ele teve apenas uma finalização, mas foi para fora do gol. Além disso, dos sete dribles que tentou, não teve êxito em nenhum.

Veja os números de Neymar na partida do Santos contra o Novorizontino

⏰ 75 mins jogados

🎯 0/1 finalização no gol

🔑 1 passe decisivo

✅ 22/28 passes certos (79%)

💨 0/7 dribles certos (0%)

💪 4/16 duelos ganhos (25%)

💣 24 perdas de posse

👊 4 faltas sofridas

Neymar entrando em campo para o jogo do Santos (Foto: Pedro Zacchi/Ag. Paulistão)

Como foi o jogo em Novo Horizonte

Apesar do entusiasmo pelo Santos de Neymar, o Novorizontino foi predominante em campo no início do confronto. Foram pelo menos quatro chegadas de perigo do time da casa até os 20 minutos do primeiro tempo. Muito marcado, o camisa 10 do Peixe encontrou dificuldades para armar as jogadas, precisando ir buscar a bola no meio do campo, sempre com um marcador (ou mais) na cola. A melhor chance do Alvinegro Praiano foi aos 22', quando Guilherme, após jogada de Tiquinho Soares e Soteldo, viu Neymar dentro da área, mas o companheiro não chegou na bola.

O Novorizontino, por sua vez, teve a melhor oportunidade aos 27 minutos. Pablo Dyego recebe a bola de costas para o gol e deu um voleio. Brazão, no entanto, impediu o tento, que seria em "nível Puskás".

continua após a publicidade

A equipe mandante voltou do intervalo na mesma pegada da etapa inicial, levando perigo ao gol de Brazão logo nos primeiros minutos. A resposta do Peixe foi aos 13', quando João Schmidt obrigou Airton a fazer grande defesa.

Apesar da expectatitva por Neymar, que jogou até os 29 minutos do segundo tempo (substituído por Gabriel Bontempo), o goleiro Gabriel Brazão foi o grande destaque do Santos. Afinal, se não fosse ele, o Peixe terminaria a partida com a derrota.