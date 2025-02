Neymar elogia postura do Santos, reclama da bola e lamenta derrota

O Santos perdeu para o Corinthians por 2 a 1 nesta quarta-feira (12), na Neo Química Arena, em duelo válido pela 9ª rodada do Campeonato Paulista. Apesar da derrota, Neymar, capitão do time, ressaltou a postura da equipe e afirmou que enxergou uma evolução no time em comparação aos últimos jogos.

continua após a publicidade

- É muito bom jogar neste estádio. Minha primeira vez com o Santos. Sabemos da dificuldade de jogar aqui por causa da torcida, que não para. Temos muito respeito por eles, mas fizemos um bom jogo. A partida foi decidida nos detalhes. Com todo respeito, a bola do campeonato é muito ruim - disse.

➡️ Corinthians e Santos fazem o clássico 'mais midiático' de São Paulo; entenda

Como foi o jogo

Os gols da equipe corintiana foram marcados no primeiro tempo com o ex-menino da Vila Yuri Alberto. Aos 16 minutos, com André Ramalho iniciando a jogada e passando a bola para Matheuzinho, que achou Martínez livre na ponta direita. Yuri recebeu um belo cruzamento e antecipou a marcação de Basso abrindo o placar no primeiro clássico do ano na Neo Química Arena.

continua após a publicidade

Depois do gol, o Peixe sentiu a pressão e parou de criar boas jogadas. O Corinthians finalizou o primeiro tempo com um gol de cabeça de Yuri aos 43 minutos, em uma linda jogada que começou com Garro procurando Memphis.

O Peixe começou melhor na partida e obteve a primeira oportunidade de chute a gol com Neymar, sempre acompanhado de Thaciano e Guilherme no ataque. Diego Pituca também arriscou de fora da área e exigiu boa defesa de Hugo Souza. Luan Peres foi amarelado na primeira etapa em lance com Martínez.

continua após a publicidade

Guilherme Amado marca o único gol do Santos no clássico contra o Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

No segundo tempo, o time da Baixada Santista não criou oportunidades claras de gol, mas conseguiu descontar com Guilherme, o artilheiro da competição com oito gols. Ele recebeu a bola de Escobar e desviou da marcação de André Ramalho aos 33 minutos de jogo.

Antes, aos 10, Pedro Caixinha tinha feito as primeiras alterações do time: Escobar e Chermont nas vagas de Leo Godoy e João Basso. Aos 22, Neymar deixou o campo para a entrada de Soteldo. O camisa 10 foi muito vaiado pela torcida do Timão desde o aquecimento. Na sequência, Diego Pituca foi substituído por Gabriel Bontempo.

Ainda na segunda etapa, Zé Ivaldo foi amarelado por falta dura em Rodrigo Garro.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

A última vitória santista no estadual foi no dia 1º de fevereiro, na vitória por 3 a 1 diante do São Paulo, na Vila Belmiro. Depois, empatou por 1 a 1 com o Botafogo-SP na estreia de Neymar em casa. Na sequência, um empate sem gols contra o Novorizontino fora de seus domínios.

Com a derrota diante do Corinthians, o Santos segue de fora da zona de classificação do Campeonato Paulista. Conquistou apenas 9 pontos e ocupa a terceira posição do Grupo B, atrás de Guarani e Ponte Preta, ambos com 10 pontos.

O Alvinegro ainda tem pela frente no estadual os duelos contra o Água Santa (casa), Noroeste (casa) e Inter de Limeira (fora).