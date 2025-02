Provocações, faltas e ‘resenha’ com Memphis: o 1º clássico de Neymar com o Santos

O retorno de Neymar ao Santos reservou uma noite de desafios e provocações na Neo Química Arena. No clássico contra o Corinthians, nesta quarta-feira (12), pela nona rodada do Campeonato Paulista, o camisa 10 encontrou um ambiente hostil desde o primeiro instante. A torcida corintiana não poupou xingamentos ao craque, especialmente no momento de sua substituição, aos 22 minutos do segundo tempo, quando o placar marcava 2 a 0 para o Timão.

O atacante, de 33 anos, respondeu com ironia: aplaudiu a torcida e mandou um beijo em direção às arquibancadas. Desde o aquecimento, Neymar já era alvo de provocações, incluindo um cartaz levada por torcedores que simulava um "atestado médico".

Neymar sofreu em campo

Dentro de campo, o astro santista teve atuação apagada. Assim como no empate sem gols contra o Novorizontino, ele encontrou dificuldades para furar a forte marcação adversária e sofreu algumas faltas duras, incluindo um carrinho de Raniele, que recebeu cartão amarelo. Seu momento de maior brilho aconteceu logo no primeiro tempo, quando obrigou o goleiro Hugo Souza a fazer grande defesa após finalização colocada dentro da área.

Apesar do desempenho discreto, Neymar protagonizou lances plásticos. Um deles viralizou: um "chapéu" de chaleira sobre Rodrigo Garro. Além disso, sua amizade com Memphis Depay chamou atenção. Os dois trocaram provocações amistosas durante uma cobrança de escanteio e riram juntos antes do início da partida.

Torcedor do Corinthians com “atestado médico” para Neymar (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Quando Neymar perdeu a bola no lance que originou o segundo gol do Corinthians, ficou evidente que sua noite estava longe de ser memorável. O camisa 10 foi substituído aos 21 minutos do segundo tempo por Soteldo e deixou o gramado sob vaias ensurdecedoras. A resposta? Um beijo soprado para a torcida.

Sem ele em campo, o Santos reagiu. Guilherme aproveitou cruzamento de Escobar e testou para as redes, diminuindo para 2 a 1. O Peixe pressionou, mas não conseguiu evitar a derrota.

— É muito bom jogar nesse estádio. Sabemos da dificuldade que é jogar aqui, conhecemos a torcida do Corinthians, uma das maiores do Brasil, que não para, empurra, respeito total. Fizemos um bom jogo, acima dos outros jogos que fizemos, foi no detalhe. Tem que melhorar um pouco a bola. É muito ruim. Tem que melhorar um pouco mais para ajudar o campeonato — disse Neymar.

O atacante, que não disputa uma partida completa há mais de um ano, segue sua busca por ritmo de jogo. Sua última presença em campo até o apito final foi em outubro de 2023, na vitória do Al-Hilal sobre o Nassaji Mazandaran, pela Champions League da Ásia.

A noite de Neymar em Itaquera teve provocações, nostalgia e momentos de habilidade. Mas, no fim, ficou marcada pela frustração de mais uma derrota para o Corinthians.