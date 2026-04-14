Santos x Deportivo Recoleta: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Sul-Americana

O Santos recebe o Deportivo Recoleta nesta terça-feira (14), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 2ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O duelo será transmitido no Disney+. Clique aqui para assistir ao vivo. O SBT e a ESPN também transmitem.

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O Peixe perdeu na estreia da competição por 1 a 0 para o Deportivo Cuenca, no Equador, na última quarta-feira (8), em duelo que não contou com Neymar nem com Gabriel Barbosa. No entanto, a expectativa é de que a dupla entre em campo como titular na partida válida pelo Grupo D.

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Ficha do jogo SAN DRE 2ª rodada Copa Sul-Americana Data e Hora 14 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília) Local Vila Belmiro (Santos, SP) Árbitro Fernando Véjar (CHI) Assistentes Jose Retamal (CHI) e Miguel Rocha (CHI) Var Juan Lara (CHI) Onde assistir

Como chegam os dois times?

O Santos busca a primeira vitória na Copa Sul-Americana e espera contar mais uma vez com o fator casa. No último sábado (11), o time venceu o Atlético-MG por 1 a 0, com gol de Moisés, cotado inclusive para ser titular no ataque nesta noite, ao lado de Gabriel Bontempo e Gabriel Barbosa. O duelo contra o Galo foi uma das melhores atuações da equipe na temporada e marcou a quinta partida sob o comando do técnico Cuca.

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Também foi o primeiro compromisso de uma sequência de quatro partidas em casa. Depois do Recoleta, o Peixe encara o Fluminense, pelo Brasileirão, e o Coritiba, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.

Neymar foi poupado do duelo do meio de semana contra o Deportivo Cuenca e deve retornar ao time titular para uma sequência maior de jogos. Gabriel Barbosa também volta à equipe depois de realizar um novo tratamento com plasma rico em plaquetas (PRP).

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O Recoleta por sua vez vai entrar em campo com a equipe praticamente reserva. Na última segunda-feira (13), surgiram rumores de que o presidente do clube, Luis Vidal, poderia entrar em campo pelo time assim como ocorreu no campeonato nacional do ano passado já que ele manifestou o interesse de jogar na Vila Belmiro. Na última noite, Vidal e toda a delegação foram recepcionados por dirigentes do Peixe que promoveram um jantar em um famoso restaurante na Baixada Santista.

O duelo desta noite será ainda mais especial para o Santos, que completa 114 anos neste 14 de abril de 2026. Os ingressos para a partida seguem à venda no site do Sócio Rei.

➡️ Presidente de clube adversário do Santos na Sul-Americana também é jogador do time

Neymar deve ser titular no duelo do Santos contra o Deportivo Recoleta. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Ficha Técnica:

⚽SANTOS X DEPORTIVO RECOLETA - 2ª rodada da Sul-Americana (Grupo D)

📲 Terça-feira, dia 14 de abril de 2026

📍Estádio: Vila Belmiro (Santos, SP)

⏰Horário: 21h30 (de Brasília)

📺Onde assistir: SBT, ESPN e Disney+ (clique aqui para assistir ao vivo no Disney+)

🗣️Arbitragem: Fernando Véjar (CHI)

🚩Assistentes: Jose Retamal (CHI) e Miguel Rocha (CHI)

📟 VAR: Juan Lara (CHI)

Prováveis escalações:

SANTOS (Técnico: Cuca)

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavinho (Christian Oliva) e Neymar; Gabriel Bontempo, Moisés (Rony) e Gabigol.

DEPORTIVO RECOLETVA (Técnico: Jorge González)

Óscar Toledo; Claudio Figueredo, Marcos Pereira, Luis Cardozo e Luis Mendoza; Fernando Galeano, Ronal Domínguez, Héctor López e Manuel Schupp; Thiago Vidal e Richart Ortiz.

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