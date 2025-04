Neymar terá semana decisiva no Santos para retornar ao Brasileirão após 13 anos

O Santos busca a primeira vitória no Campeonato Brasileiro diante do Fluminense, no próximo domingo (13), e pode contar com um 'reforço' especial.

continua após a publicidade

Oa atacante Neymar deve começar a treinar com o elenco do Peixe nesta terça-feira (08), no CT Rei Pelé. Os jogadores ganharam um dia de folga depois do empate por 2 a 2 diante do Bahia, no último domingo (06), na Vila Belmiro.

Ele sentiu uma lesão na posterior da coxa esquerda no duelo contra o Red Bull Bragantino no dia 2 de março. Desde então, perdeu a semifinal do Paulistão contra o Corinthians, o amistoso praparatório para o Brasileirão contra o Coritiba, os jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo pela Seleção, além das partidas contra o Vasco e o Bahia.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Neymar deve retornar ao time diante do Fluminense, no próximo domingo (13), no Maracanã. (Foto: Abner Dourado/AGIF)

➡️ Santos divulga a programação da semana; confira detalhes

O Santos no Brasileirão:

O Peixe retornou à elite do futebol brasileiro e ainda não conseguiu demonstrar um bom futebol. Até aqui, acumula empates diante do Vasco e do Bahia. O técnico Pedro Caixinha ainda não utilizou os 11 reforços desta temporada.

Zé Rafael, que se recupera de uma cirurgia na coluna, deve ser novidade no mês que vem. É o único recém-contratado que não entrou em campo.

No Departmento Médico desde junho do ano passado, Aderlan pode ganhar uma chance na lateral-direita. Ele se recuperou recentemente de uma lesão no ligamento cruzado anterior e está em fase final de transição física.

continua após a publicidade

Alguns nomes como Gabriel Veron e Deivid Washington ainda não tiveram muitas oportunidades com o português.

No duelo contra o Esquadrão, Caixinha foi vaiado fortemente pela primeira vez na Vila Belmiro. Em entevista coletiva após a partida, ele disse que não acompanha a repercussão do seu trabalho nem pela internet e nem pelos veículos de comunicação. E ainda completou afirmando que não escolhe quem vai atuar com base da opinião externa ou pressão da torcida.

O Alvinegro precisa de uma reabilitação no Campeonato Brasileiro para evitar sustos e também lutar por uma vaga na Sul-Americana ou Libertadores do ano que vem. O time não disputa uma competição da CONMEBOL desde 2023.