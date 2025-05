Cléber Xavier reconhece crise no Santos e explica escolha dos batedores de pênaltis

Após a eliminação do Santos na Copa do Brasil para o CRB, o técnico Cléber Xavier lamentou o agravamento da crise vivida pelo time dentro de campo. O

Peixe foi derrotado na última quinta-feira (22) pelo Galo de Campina nas cobranças alternadas de pênaltis, após empate por 0 a 0 no tempo regulamentar.

O jogo de ida, no dia 1º de maio, foi o estopim para a ruptura entre a torcida organizada e a diretoria do clube. Após a partida, uma confusão generalizada tomou conta da Vila Belmiro, com confronto entre torcedores e a Polícia Militar.

O duelo marcou a estreia de Cléber Xavier e de sua comissão técnica no comando do Peixe. Os dois times empataram por 1 a 1, na Baixada Santista.

Desde então, a equipe santista permaneceu na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, com apenas uma vitória nas últimas nove partidas.

Após a eliminação da última quinta-feira (22), em Alagoas, Cléber Xavier reconheceu a evolução no desempenho do time, mas apontou a falta de efetividade nas finalizações como fator decisivo para o resultado.

— É a realidade. São cinco jogos e apenas um gol marcado. Esta foi a partida em que mais criamos chances, mas a bola, novamente, não entrou. É ruim, é duro. Agora é trabalhar. Não tem outra saída. Amanhã vamos analisar a partida e iniciar a preparação para o jogo contra o Vitória — completou.

Neymar retorna ao Santos depois de cinco semanas no duelo contra o CRB. (Foto: Itawi Albuquerque/AGIF)

A eliminação do Santos:

Em entrevista coletiva, Cléber Xavier afirmou que o critério para a escolha dos batedores de pênaltis foi o desempenho nos treinamentos ao longo da semana.

Neymar, Rincón, Tiquinho e Gabriel Bontempo converteram suas cobranças. Já Guilherme e Zé Ivaldo desperdiçaram.

— Os cinco primeiros pênaltis foram cobrados pelos jogadores que tiveram o melhor desempenho nos treinamentos. Esse foi o critério que utilizei para a escolha. A partir daí, separamos os que também treinaram bem e deixamos a decisão final para o momento, entre os próprios atletas. Todos estavam preparados — explicou.

Cléber Xavier também disse que o ambiente do clube é saudável, apesar do momento de crise.

-É duro. Se trabalha diariamente com a dedicação de todos e com o ambiente, embora nessa situação, um ambiente bom de trabalho. Conversamos no vestiário e vamos preparar a partir de amanhã para o jogo contra o Vitória. Dói muito em qualquer circunstância. Perder é ruim e ser eliminado é pior ainda, ainda mais de uma competição onde o Santos já foi campeão. A gente buscava a classificação. Trouxemos para a ca a decisão, com chances. Infelizmente não conseguimos definir no jogo de casa. Viemos com chance, mas infelizmente não conseguimos. A dor é grande e temos que seguir trabalhando.

O comandante santista ainda comentou sobre o retorno de Neymar. Ele explicou que a ideia era ter o craque em campo por no máximo meia hora e que o objetivo era explorar as assistências e finalizações.

O Santos volta a entrar em campo no próximo domingo (25), diante do Vitória, às 18h30 (de Brasília), no Barradão, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.