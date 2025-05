Diretor do CRB celebra classificação sobre o Santos e manda recado a Neymar

Diretor executivo do CRB, Ari Barros comemorou a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, após superar o Santos, de Neymar, na última quinta-feira (22). Com dois empates nos jogos de ida e volta, a vitória veio na disputa de pênaltis.

Em contato com o Lance!, o dirigente valorizou ter superado "um clube gigante" como o Peixe. Ele destacou também a presença de Neymar e desejou um bom retorno aos gramados ao camisa 10 da Vila Belmiro.

— Enfrentamos um clube gigante, reconhecido mundialmente e que tem hoje no seu elenco um astro do futebol, um pop star, que é o Neymar. Com a volta dele o mundo estava de olho, isso é surreal o que ele carrega com sua presença. Deu para ver o quanto o Santos ganha com ele em campo. Estamos felizes por ter conseguido um feito histórico — disse Ari Barros.

— A presença dele é algo surreal. Essa é a grande verdade. Por onde passa arrasta multidões. Espero que ele possa se recuperar 100% da sua parte física para poder daqui a pouco ajudar a nossa Seleção a voltar a brilhar. Foi uma honra receber o Santos com a presença do Neymar em nosso estádio — completou o mandatário do CRB.

Importância da classificação para o CRB

O Galo foi campeão alagoano neste ano, derrotando o ASA na decisão, mas não fez boa campanha na Copa do Nordeste e foi eliminado na fase de grupos. Na Série B, por outro lado, ocupa atualmente a quarta colocação após oito rodadas. Ari Barros comentou a importância da vitória sobre o Santos para a sequência da temporada.

— O time ganha confiança, moral e prestígio nos jogos seguintes. Isso é fundamental para quem está disputando uma competição tão difícil, como a Série B. Essa competição é muito equilibrada e nós estamos indo construindo tijolo por tijolo — declarou o dirigente.

Com a classificação às oitavas de final, o CRB faturou R$ 3.638.250 em premiação. O clube entrou na competição na terceira fase e já havia recebido R$ 2.315.250,00 apenas pela participação. O executivo do Galo disse que o montante ajuda a equipe para o resto da temporada.

— Financeiramente é um valor que ajuda demais o clube. Vamos conseguir ter uma tranquilidade no restante da temporada. Um dos fatores importante é manter os salários em dia dos atletas e dos funcionários — destacou Barros.

