Com participação de Neymar, jogadores do Santos realizam confraternização

Em meio a preparação para as quartas de final do Campeonato Paulista, o elenco do Santos aproveitou esta quarta-feira (26) para ter um momento de confraternização. Com participação especial de Neymar, os jogadores do clube se reuniram após as atividades, dentro do próprio CT Rei Pelé.

O momento entre os jogadores aconteceu após dois dias de folga. Além do momento íntimo entre os atletas, o dia também marcou o início da preparação para a partida contra o RB Bragantino, marcada para este domingo (2), às 20h45, na Vila Belmiro.

Neymar foi o responsável por compartilhar o momento com os companheiros nas redes sociais. Através de uma publicação nos stories do Instagram, ele registrou a confraternização. Ao todo, nove jogadores do elenco santista foram marcados. Tratam-se de Soteldo, Tincon, José Ivaldo, João Basso, Jão Paulo, João Schmidt, Diego Pituca, Rollheiser, Tiquinho Soares, Escobar, Léo Godoy, Vinícius e Aderlan.

Neymar registra nas redes sociais momento de confraternização com elenco do Peixe após o treino no CT Rei Pelé (Foto: Reprodução/instagram)

Atual momento do Santos

A confraternização dos jogadores do Alvinegro acontece em um momento em que a equipe vive um bom momento. O time do técnico Pedro Caixinha vem de três vitórias seguidas no Campeonato Paulista, tendo Neymar como destaque dos resultados.

O camisa 10 chegou a marca de seis jogos pelo clube alvinegro desde o retorno ao futebol brasileiro. Até o momento, ele já protagonizou dois gols e deu três assitências. Com o meia em campo, o Santos coleciona três vitórias, dois empates e uma única derrota, esta no clássico contra o Corinthians.