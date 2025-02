Santos: Neymar faz exames cardiológicos, mas treina com elenco

O Santos segue a preparação para o confronto contra o Red Bull Bragantino, válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A partida será neste domingo (2), às 20h45 (Brasília), na Vila Belmiro.

Nesta quinta-feira (27), o elenco treinou no CT Rei Pelé sob o comando do técnico Pedro Caixinha, que realizou atividades técnicas e táticas para ajustar a equipe. Durante a manhã, Neymar apareceu no gramado depois dos companheiros, pois passou por exames cardiológicos de rotina. Apesar de já ter feito exames no Al-Hilal, o clube optou por uma nova bateria de avaliações antes do jogo. Após os testes, ele treinou normalmente. O camisa 10 brincou sobre a situação nas redes sociais do Santos.

— Mais um dia pra nós, né? Começar logo com um teste físico. Desesperador — afirmou Neymar. O jogador foi a campo na sequência e treinou normalmente.

O time também terá reforços importantes para o mata-mata. Recuperado de lombalgia, o goleiro Gabriel Brazão volta a ficar à disposição. Além disso, os atacantes Benjamin Rollheiser e Deivid Washington foram inscritos no Campeonato Paulista e podem estrear nesta fase. A equipe ainda fará mais dois treinos antes do confronto, um na sexta-feira pela manhã e outro no sábado à tarde.

A tendência é que Pedro Caixinha mantenha a base do time que vem de três vitórias seguidas no Paulistão. A provável escalação conta com Brazão no gol, JP Chermont, Zé Ivaldo, Gil e Escobar na defesa, João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar no meio-campo, e Soteldo, Tiquinho e Guilherme no ataque.

