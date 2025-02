Neymar marca golaço no primeiro treino após retorno ao Santos; assista

De volta ao Santos após 12 anos, Neymar realizou o primeiro treino no clube nesta segunda-feira (3), no CT Rei Pelé. Durante as atividades, o craque marcou um golaço em chute no ângulo, em vídeo divulgado pela NR Sports. O torcedor do Peixe vive expectativa pela reestreia do craque, que pode acontecer nesta quarta (5), contra o Botafogo-SP. Assista ao vídeo acima:

