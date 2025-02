Efeito Neymar: Santos supera marca do Flamengo e encosta em rivais nas redes

Com a chegada de Neymar, o Santos teve um aumento notável em sua popularidade nas redes sociais, com um acréscimo de 4,8 milhões de seguidores em 2025, um recorde para o clube. Em dados levantados pelo "UOL" segundo o Ibope Repucom, o clube superou o Flamengo, que havia registrado um aumento de 4,178 milhões de seguidores em 2024.

continua após a publicidade

➡️ VÍDEO: Neymar participa de primeiro treino em volta ao Santos; veja

A presença de Neymar no Santos gerou um aumento expressivo no engajamento nas redes sociais, especialmente no Instagram e no TikTok. No primeiro, o número de seguidores do clube saltou de 3,5 milhões para 6,2 milhões, enquanto no segundo, o aumento foi de 1,9 milhões de novos fãs. Um vídeo destacado dessa nova fase digital do Santos, mostrando Neymar e Mano Brown, alcançou mais de 70 milhões de visualizações no Instagram.

➡️ Atitude de Davi Lucca, filho de Neymar, na apresentação do Santos viraliza

Os conteúdos relacionados a Neymar no Instagram acumularam mais de 500 milhões de visualizações, e no TikTok, 100 milhões. Fora das redes sociais, o impacto de Neymar também foi sentido no programa Sócio Rei do Santos, que viu seu número de associados chegar a 70 mil, com um aumento de mais de 20 mil adesões desde a contratação do jogador.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Santos encosta em rivais no Instagram

Com o ganho de quase três milhões de seguidores em uma semana no Instagram, o Santos se aproximou de rivais. O Peixe, até o momento da publicação desta matéria, acumula 6,2 milhões, enquanto o São Paulo soma 6,9 milhões, e o Palmeiras tem 7 milhões. O Corinthians lidera com folga entre os clubes de São Paulo, com 13 milhões. O Flamengo encabeça a lista no âmbito nacional, com 21,5 milhões.