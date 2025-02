Neymar fez seu primeiro treino desde o retorno ao Santos na manhã desta segunda-feira (3). O camisa 10 integrou a atividade junto ao restante do elenco, nos preparativos para a partida contra o Botafogo-SP, na quarta-feira (5). Há expectativa para a reestreia do craque com a camisa do Alvinegro Praiano no duelo, conforme informou o técnico Pedro Caixinha. Veja imagens no vídeo acima.

Programação de Neymar até a reestreia pelo Santos

Por volta das 8h15 (de Brasília), Neymar desembarcou de helicóptero no CT Rei Pelé. Após ser apresentado oficialmente na última sexta-feira (31), o atacante recebeu folga durante o final de semana e não acompanhou a vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo na Vila Belmiro.

Além do treino desta segunda-feira, o atacante terá mais uma atividade com o grupo antes do jogoda próxima quarta. Mesmo que por poucos minutos, devido a falta de ritmo de jogo, Neymar estará em campo para reforçar o ataque do Peixe.

O craque, no entanto, ainda não está registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Após ser regularizado, ele poderá ser inscrito na lista A do Santos para a disputa do Campeonato Paulista.

