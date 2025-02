Durante a apresentação de Neymar no Santos, Davi Lucca, filho do craque, chamou a atenção do pai para o jovem jogador Anthony Reis, que integra as categorias de base do Peixe. A atitude ganhou destaque não só pelo fato de Davi apontar o garoto como o sucessor do seu pai, mas também pela postura do filho de Neymar. Assista ao vídeo abaixo;

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Pai, dá uma atenção para ele. Ele é o próximo você! Davi Lucca, filho de Neymar

Anthony Reis, o garoto mencionado por Davi Lucca, tirou uma foto com Neymar, que foi compartilhada nas redes sociais. No entanto, o que realmente chamou a atenção foi o motivo de ele ser considerado, apesar da pouca idade, o "próximo Neymar".

Ouvi do Davi Lucca que eu posso ser o próximo Neymar. Vocês tem ideia o quanto isso é importante, me motiva e faz com que eu sonhe mais alto! Anthony Reis

➡️Neymar faz primeiro treino com elenco do Santos e aumenta ansiedade para estreia

Quem é Anthony Reis, apontado como 'próximo Neymar' pelo seu filho?

Nascido em 2016 e com apenas 8 anos, Anthony Reis é natural de Praia Grande, no litoral sul de São Paulo, próximo à Baixada Santista. Com apenas 7 anos, já estava jogando pelo Santos, federado na categoria Sub-8. Este ano, está previsto para fazer sua estreia com os mais velhos, na categoria Sub-9. É importante notar que as categorias mais jovens do Santos começam no futsal, onde Anthony já usa a camisa número 10.

continua após a publicidade

➡️ Filho de Robinho vira protegido de Neymar

Este não foi o primeiro encontro de Anthony Reis com Neymar. O jovem já teve outras oportunidades de encontrar o ídolo, incluindo a participação com a família no Cruzeiro do Neymar em 2023. Dentro do Santos, o que mais impressiona no jogador, que atua desde cedo no ataque, é a sua rápida evolução e habilidade. Nas redes sociais, ele já aparece em entrevistas e reproduz a comemoração característica de Neymar em alguns gols.

No ano passado, como parte do elenco vice-campeão da Copa Buh Kids na categoria Sub-8, Anthony Reis foi o artilheiro da equipe.