Caixinha ganha opções no Santos para a semifinal do Paulista

Na vitória do Santos por 2 a 0 diante do Red Bull Bragantino neste domingo (02), na Vila Belmiro, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, o técnico Pedro Caixinha testou peças novas do elenco.

continua após a publicidade

O argentino Benjamín Rollheiser e o atacante Gabriel Veron ganharam minutagem com o comandante português no segundo tempo do jogo.

Em entrevista coletiva, o treinador afirmou que pretende rodar mais o elenco na reta final da competição.

– Eu acredito num 11 base, pelo momento dos jogadores. Acima de tudo, competitividade no dia a dia de trabalho. Isso faz crescer internamente. Vamos seguir trabalhando no dia a dia. Jogo a jogo. Não estão todos no mesmo nível, nem de ritmo. Com todo esse número vasto de nomes, é claro que temos opções e estamos satisfeitos. Vamos ter semanas livre e vão nos dar chance de colocar no treino comportamentos com maior identificação. - ressalta Caixinha.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

O técnico Pedro Caixinha ganhou mais opções no time do Santos na reta final do Campeonato Paulista. (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

➡️ Substituído com dores na coxa, Neymar será reavaliado no Santos

O Santos contratou dez reforços na primeira janela de transferências da temporada. O atacante Deivid Washington foi o único que ainda não ganhou uma oportunidade.

continua após a publicidade

Semifinalista do Campeonato Paulista, o Santos ainda não sabe qual será o adversário da próxima fase do estadual.

O Peixe aguarda pelo duelo desta segunda-feira (03) entre o São Paulo e o Novorizontino, no Morumbi.

Em caso de vitória no tempo normal de jogo do Tricolor, o Alvinegro encara o Corinthians, fora de casa. Se a decisão for para os pênaltis, o adversário será o Palmeiras.

Se o Novorizontino conseguir vencer a partida e ainda tirar uma grande diferença no saldo de gols, o Santos encara a equipe do interir de São Paulo.

continua após a publicidade

A única certeza é de que a equipe da Baixada Santista vai jogar a próxima fase na condição de visitante.