Neymar fica no Santos? Atacante despista sobre permanência

Com contrato até 30 de junho deste ano, Neymar afirmou que só tomará uma decisão sobre sua renovação contratual com o Santos após o último compromisso da equipe antes da pausa no calendário para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. O camisa 10 ainda não definiu se permanecerá ou não na equipe da Vila Belmiro. Em entrevista concedida ao canal “Sportv” durante o intervalo do amistoso contra o RB Leipzig, na noite desta quarta-feira (28), o atacante deixou claro que pretende encerrar o assunto até o dia 12 de junho, data da última partida do time antes da parada.

— Eu ainda não sei. Já vou encerrar todas as perguntas até terminar o jogo do dia 12. Não vou responder mais sobre isso. Já falei que eu ainda não sei, que estou pensando. Não adianta nada vocês me perguntarem de novo daqui a três dias, porque a resposta vai ser a mesma. Só vou decidir isso após o dia 12 — declarou Neymar, visivelmente incomodado com as especulações e insistência em torno do tema.

O posicionamento do jogador mantém o mistério sobre seu futuro. Após a precoce eliminação do Santos na Copa do Brasil, diante do CRB, Neymar já havia demonstrado incerteza quanto à renovação, o que aumentou os rumores sobre uma possível saída ao fim do contrato atual.

O camisa 10 ainda terá dois compromissos com a equipe antes do vencimento do vínculo: o primeiro será neste domingo, às 16h, contra o Botafogo, na Vila Belmiro. O segundo está marcado para o dia 12 de junho, às 19h30, diante do Fortaleza.

Após esse período, o Campeonato Brasileiro será interrompido para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. A competição nacional só será retomada no dia 13 de julho. Até lá, o futuro de Neymar permanecerá em aberto.

