Quem será o novo CEO do Santos? Clube avalia mercado e prega cautela

O CEO do Santos, Pedro Martins, pediu desligamento do clube na última terça-feira (27), e o Peixe já busca um substituto.

A diretoria aposta em nomes de dirigentes da Série A e Série B, mas adota cautela no mercado para não prejudicar as negociações, já que os alvos estão em atividade por seus respectivos clubes.

continua após a publicidade

O Peixe ainda não definiu se irá cobrar uma multa equivalente a cinco salários do ex-CEO pela quebra de contrato.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Pedro Martins foi o responsável por trazer Pedro Caixinha ao Peixe no fim da última temporada. (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

Pedro Martins chegou ao clube em dezembro do ano passado. O clube desejava manter o profissional nas funções administrativas, na Vila Belmiro, mas ele estava atuando no CT Rei Pelé.



Recentemente, Pedro Martins sugeriu mudanças internas para modernizar o ambiente do clube, mas suas propostas não foram acatadas. A negativa deixou o profissional claramente incomodado.

A gestão de Pedro Martins perdeu força, principalmente, após a coletiva realizada em 15 de abril. Na ocasião, ele lamentou a saída de Caixinha e afirmou que a desorganização interna, somada às constantes trocas de treinadores e jogadores, levou o clube praiano ao rebaixamento para a Série B em 2023. Na mesma entrevista, chegou a declarar que 'o saudosismo vai matar o clube'.

continua após a publicidade

Pedro Martins, de 54 anos, tem uma trajetória marcada por passagens por clubes e entidades do futebol no Brasil e no exterior. Formado em Administração, com MBA em Indústria do Futebol pela Universidade de Liverpool, na Inglaterra, ele iniciou a carreira no Departamento de Informação do Athletico-PR.

No futebol brasileiro, foi diretor de futebol da Ferroviária e atuou como vice-presidente de Competições da Federação Paulista de Futebol (FPF). Também trabalhou em clubes como Cruzeiro, Vasco, Olé Brasil e Botafogo SAF. No exterior, passou pelo Queens Park Rangers, da Inglaterra.

continua após a publicidade

Mudanças na Diretoria:

O Peixe também busca um coordenador de futebol para atuar no CT Rei Pelé. Recentemente o ex-jogador Paulinho, que atua no Mirassol, foi sondado. Mas, o ex-ídolo do Corinthians prefiriu seguir carreira no clube do interior de São Paulo. Ele também recebeu proposta do Sport.

➡️ Santos inicia primeiro de três jogos antes da pausa para o Mundial: o que está em jogo?