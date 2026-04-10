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Atlético-MG terá volta dos titulares diante do Santos: confira os relacionados

Time titular retorna após equipe alternativa ser derrotada na estreia da Su-Americana

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 10/04/2026
12:57
Hulk treina na cidade do galo (Foto: Daniela Veiga / Atlético)
imagem cameraHulk treina na cidade do galo (Foto: Daniela Veiga / Atlético)
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Após a derrota para o Puerto Cabello por 2 a 1, na Sul-Americana, com uma equipe alternativa, o Atlético se prepara para o duelo contra o Santos. As equipes se enfrentam neste sábado (8), às 20h, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Após a derrota para o Puerto Cabello por 2 a 1, na Sul-Americana, com uma equipe alternativa, o Atlético se prepara para o duelo contra o Santos. As equipes se enfrentam neste sábado (8), às 20h, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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O técnico Eduardo Domínguez vai promover o retorno dos titulares, que foram poupados na partida na Venezuela. Na estreia continental, apenas Everson dos principais nomes esteve em campo. Os demais atletas utilizados utilizados, foram nomes que mesmo considerados 'reservas' já vinham sendo acionados no segundo tempo das últimas partidas ou recebendo mais oportunidades com o treinador argentino.

Em Belo Horizonte, permaneceram jogadores como Hulk, Alan Franco, Renan Lodi, Ruan e Victor Hugo, que realizaram treinamentos na Cidade do Galo. Esses atletas se juntaram ao elenco que chegou a São Paulo na noite de quinta-feira. Na capital paulista, o grupo relacionado para a partida realiza treinamento na tarde desta sexta-feira no CT do Corinthians, ajustando os últimos detalhes para o confronto.

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A tendência é que Domínguez repita a base da equipe que venceu o Athletico-PR por 2 a 1 no último domingo. Caso haja mudanças, elas devem ser pontuais, com no máximo uma ou duas alterações por opção técnica.

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