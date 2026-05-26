Brazão joga? Santos está pronto para encarar Deportivo Cuenca em decisão pela Sul-Americana
Peixe busca primeira vitória na competição e classificação para os playoffs
O Santos encara o Deportivo Cuenca, do Equador, nesta terça-feira (26), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 6ª rodada da Copa Sul-Americana.
O Peixe precisa vencer o Cuenca para garantir a classificação em segundo lugar no Grupo D, que tem o San Lorenzo, da Argentina, como líder. Confirmando a vice-liderança da chave, o Alvinegro Praiano disputará o playoff da competição contra um dos terceiros colocados da Libertadores.
A principal ausência é o meia-atacante Neymar, que apresentou um edema na panturrilha direita e também está focado na disputa da quarta Copa do Mundo de sua carreira. Mesmo fora da partida, ele marcará presença mais uma vez na Vila Belmiro para apoiar os companheiros antes de se apresentar à Seleção Brasileira.
Durante a semana, o técnico Cuca chegou a testar o goleiro Diógenes entre os titulares. No entanto, após pressão interna e também pelo entendimento de que Gabriel Brazão precisa ser valorizado visando uma futura venda na próxima janela de transferências, desejo compartilhado pelo clube e pelo próprio jogador, o arqueiro da camisa 77 retornou à equipe titular.
Rollheiser chegou a ser relacionado para a partida, mas foi cortado. O jogador se recupera de dores musculares.
Escalações:
SANTOS (Técnico: Cuca) Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique e Miguelito; Gabriel Bontempo, Gabigol e Barreal.
DEPORTIVO CUENCA (Técnico: Jorge Célico) Facundo Ferrero; Ignacio Mosquera, Mateo Pedra, Patricio Boolsen e Yeltzin Erique; Mateo Maccari, Edison Vega, Bryan García, Gervan Rivero, Jorge Ordóñez e Carlos Arboleda
Ficha Técnica:
⚽SANTOS x DEPORTIVO CUENCA - 6ª rodada da Copa Sul-Americana
📲 Terça-feira, dia 26 de maio de 2026
📍Estádio: Vila Belmiro (Santos, SP)
⏰Horário: 21h30 (de Brasília)
📺Onde assistir: ESPN (TV fechada), SBT (TV aberta), Paramount+ e Disney+ (streaming)
🗣️Arbitragem: Jhon Opsina (COL)
🚩Assistentes: Jhon Gallego (COL) e David Fuentes (COL)
📟 VAR: VAR: Nicolas Gallo (COL)
