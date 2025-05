Neymar abre o jogo sobre elenco do Santos: ‘Não é para estar nessa situação’

O atacante Neymar falou na zona mista após o amistoso internacional do Santos contra o RB Leipzig que o elenco do Peixe não deveria estar passando dificuldades dentro de campo.

O jogo foi realizado na última quarta-feira (28), em Bragança Paulista, e o time da Baixada Santista perdeu por 3 a 1, com Neymar atuando nos primeiros 45 minutos da partida.

Com o camisa 10 do time, o Alvinegro Praiano foi eliminado nas semifinais do Campeonato Paulista e na terceira fase da Copa do Brasil. Além disso, está na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

-Esse amistoso foi importante para testar o time e os jogadores. A gente vem de uma fase que não é legal. Nós jogadores temos que melhorar a nossa confiança com o nosso jogo dentro de campo. Com o elenco que a gente tem não era para estar nessa situação - afirmou o capitão santista.

Pela primeira vez em 25 anos, uma equipe que disputa a Bundesliga comparece em um amistoso no Brasil. O Santos perdeu do RB Leipzig por 3 a 1, em Bragança Paulista. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Sobre o aspecto físico, Neymar disse que já esperava passar por mais lesões. No Peixe foram duas na posterior da coxa esquerda em menos de dois meses.

-Quem já passou por essa situação já sabe. O Rodrigo Lasmar já tinha me comunicado que quando eu voltasse eu teria muitas lesões e que isso não poderia me afetar psicologicamente. Foi algo que eu me preparei muito por mais triste que seja. Com certeza nesse sjogos eu venho escolhendo as jogadas certas, pois da aquele medinho e é algo que não quero, mas às vezes não é algo que controlo. Faz parte. Todo atleta quando volta escolhe as bolas. Estou atrabalhando para estar bem fisicamente.

Neymar ainda comentou que sempre teve uma liderança técnica dentro de campo em todos os clubes que passou: 'Obvio que hoje por ter mais experiência me escutam mais eu também quando era mais jovem escutava os mais velhos. Eu não tenho razão em tudo, também estou aprendendo. É todo mundo ter a mesma consciência para a gente seguir melhorando junto'.

O que vem pela frente:

Segundo Neymar Jr., a renovação com o Santos só será definida após o dia 12 de junho. Ele tem contrato com o clube até o dia 30 do próximo mês. Até lá, tem mais dois compromissos com o Peixe: enfrenta o Botafogo no próximo domingo (1º), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, e o Fortaleza no dia 12 de junho, às 19h30 (de Brasília), no Castelão.